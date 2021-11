FIFA 22: Vorsicht, das FUT-Hero-Upgrade ist ein großes Risiko

FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Generell wird in FUT gerade viel über Kartenpreise und auch den Transfermarkt gesprochen. YouTuber “RunTheFUTMarket” sieht gerade ein großes Problem in Ultimate Team , das mit dem Markt zusammenhängt.

Dementsprechend gibt es mehr Karten, deren Preis nicht unbedingt der aktuellen SBC entsprechen. Es handelt sich also um ein großes Risiko, das man mit dem Hero-Upgrade eingeht, das sich nur mit viel Glück lohnen wird. Außerdem ist zu bedenken, dass die Karten untauschbar sind – dementsprechend kann man sie auch nicht auf dem Transfermarkt verkaufen und sie sollten besser in das eigene Team passen.

Was kosten Heroes aktuell? Aktuell gibt es nur 6 Hero-Karten, die mehr als 180.000 Münzen auf dem Transfermarkt kosten (via futbin , PlayStation-Preise).

Für die Teil-Challenges gibt es jeweils eine kleine Pack-Belohnung. Als Gesamt-Belohnung winkt ein “Hero-Upgrade-Pack” – also ein Pack, in dem einer der neuen FUT Heroes enthalten ist. Dabei handelt es sich um Fußball-Helden vergangener Tage, die verschiedenen Ligen zugeordnet werden. Mario Gomez ist einer der Bundesliga-Heroes.

