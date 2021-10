FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

Außerdem könnte es sich lohnen, Pogba im Blick zu behalten – denn in letzter Zeit fiel sein Preis konstant. Womöglich ist er in ein paar Tagen noch günstiger zu bekommen.

Boosts bieten sich für die Defensive und die Pace an, insofern solltet ihr Pogba mit einem Shadow-Stil ausrüsten. Dann ist Pogba in allen Bereichen gut aufgestellt.

Das macht Pogba aus: Der Manchester-United-Mittelfeldspieler kann im Grunde alles und gehört gerade zu den beliebtesten Karten in FUT . Er ist extrem trickreich (5-Sterne-Skills), hat starke Schüsse im Gepäck und glänzt als Ballverteiler. Auch physisch kann er mithalten, wenngleich es etwas an Ausdauer fehlt.

Der Grund, dass er so teuer ist, lautet schlicht, dass er ein extrem guter Verteidiger ist. Viele Spieler bezeichnen Mendy schon seit Langem als “broken” Karte in FIFA, die deutlich besser spielt, als ihr Gesamtwert suggeriert. Der Franzose hat außerdem starke Werte bei Pace und Physis, außerdem 4-Sterne-Skills und 5 Sterne auf dem schwachen Fuß.

Das macht de Jong aus: Der Barcelona-Mittelfeldspieler bietet eine gute Mischung aus Spielmacher und Abräumer: Dank seiner Werte ist er perfekt in der Lage, Tore vorzubereiten und gleichzeitig den Gegner am Durchkommen zu hindern.

Sein 83er-Gesamtwert sieht vielleicht nicht übermäßig verlockend aus, doch viele halten den PSG-Verteidiger aktuell für einen der besten Verteidiger, die man in FUT spielen kann. Von Tempo über Defensiv- und Physis-Werte hat Kimpembe im Grunde alles, was ihr von Innenverteidigern braucht – besonders mit einem Shadow-Stil.

Insert

You are going to send email to