FIFA 22 bringt Kanté als Flashback-Karte – Lohnt die sich überhaupt?

In FIFA 22 könnt ihr jetzt Kanté mit einer Flashback-SBC bekommen. Wir schauen uns an, ob sich die “Spar-Variante” von Kanté lohnt.

Was ist das für eine Karte? Flashback-Karten erinnern normalerweise an vergangene Zeiten von Top-Spielern, die heutzutage nicht mehr ganz so gute Werte haben. Bei Kanté liegt der Fall aber anders: Er bekommt tatsächlich eine Flashback-Karte mit schwächeren Werten als seine Gold-Karte.

So eine ähnliche Karte gab es schonmal für Cristiano Ronaldo, der in FIFA 21 ebenfalls in einer “Spar-Flashback-Variante” verfügbar war.

Warum ist die Flashback-Karte interessant? N’golo Kanté ist einer der besten Spieler in FIFA 22. Seine normale ZDM-Karte ist extrem beliebt, da er als ein Spieler gilt, der kaum zu überwinden ist. Allerdings ist die Gold-Karte sehr teuer, trotz des niedrigen Transfermarkts. Bis gestern kostete sie noch über 400.000 Münzen (seit der SBC-Veröffentlichung ist aber auch die Gold-Karte günstiger geworden, liegt nun bei etwa 384.000 Münzen).

Die SBC-Karte kann man sich hingegen schon für weniger Münzen holen. Nach aktuellen futbin-Lösungen aus der Community kann man die Flashback-Karte von Kanté für 286.000 Münzen bekommen, wenn man ganz ohne SBC-Futter rangeht. Hat man noch ein paar untauschbare Spieler im Verein, kann man diese einsetzen, um den Preis weiter zu drücken.

Es handelt sich also um eine günstigere Möglichkeit für Spieler, eine Kanté-Karte für ihr Team zu bekommen. Aber lohnt sich das?

Flashback-Kanté und Gold-Kanté im Vergleich

Das sind die beiden Kanté-Karten

So unterscheiden sich die Karten: Grundsätzlich handelt es sich um Karten, die von den Werten her nicht allzu weit auseinander liegen. Das Gesamt-Rating unterscheidet sich um 3 Punkte. Im Detail stellt sich der Unterschied folgendermaßen dar:

Flashback-Kanté ist etwas schneller als Gold-Kanté. Allzu viel machen die vier Punkte aber nicht unbedingt aus.

Der Schuss-Wert ist identisch.

Bei den Pässen hat Gold-Kanté leichte Vorteile.

Im Dribbling liegt Flashback um einen Punkt vorne.

Im Defensiv-Bereich ist die Gold-Karte stärker. Unter anderem hat sie 8 Punkte mehr bei “Defensive Awareness” und 6 Punkte mehr bei stehenden Tackles. Grätschen sind um 4 Punkte höher.

Bei der Physis ist Gold ebenfalls stärker. Besonders auffällig sind 13 Punkte mehr im Bereich “Aggression”.

Ein wichtiger weiterer Punkt sind die Arbeitsraten. Gold-Kante hat eine mittlere Angriffsrate und hohe Defensiv-Rate, während Flashback beide Werte auf “Hoch” hat. Das ist aber nicht unbedingt gut, denn damit lauft ihr Gefahr, dass sich euer Flashback-Kanté zu sehr im Spiel nach vorne einschaltet und dann defensiv nicht da ist, wenn ihr ihn braucht. Und in erster Linie ist Kanté ja als Defensiv-Spieler gedacht.

Insgesamt ist aber zu sagen: Auch, wenn Flashback-Kanté schwächer als Standard-Kanté ist, ist er immer noch ein extrem starker ZDM.

Lohnt sich die Karte? Hier muss man abwägen. Flashback-Kanté wird für viele Teams eine Verstärkung sein – doch die SBC ist nicht billig. Der Preis ist für die Karte wohl noch okay, aber ganz einfach zu kriegen ist sie nicht. Hat man allerdings mit untauschbaren Spielern die Möglichkeit, hier den Preis zu drücken, sollte man darüber nachdenken.

Wenn man allerdings ganz ohne untauschbare Spieler an die SBC herangeht und knapp 300.000 Münzen ausgeben muss, sollte man wohl fast schon wieder über die Gold-Karte nachdenken und im Zweifel darauf sparen. Möglich, dass die noch weiter fällt. Und: Die Karte kann man im Zweifel wieder verkaufen – die SBC-Karte nicht.

Ansonsten steht in FIFA 22 das nächste Event an: Mit den Rulebreakers sollen ungewöhnliche Karten ins Spiel kommen.