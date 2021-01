FIFA 21: SBC bringt eine bezahlbare Version von Ronaldo – Lohnt der sich?

In FIFA 21 gibt es jetzt eine neue Flashback Ronaldo SBC. Was kann CR7 in der Light-Variante?

Was ist das für eine Karte? Bei der Ronaldo-Karte handelt es sich um einen Sonderfall, den es in dieser Form eher selten gibt. Normalerweise werden Flashback-Karten an Spieler vergeben, die früher großes geleistet haben und die daran erinnern soll. So bekommen Spieler, die heute etwas schwächer sind, nochmal stärkere Karten.

So sieht die Flashback Version aus

Bei Cristiano Ronaldo ist es aber anders herum: Seine Flashback-Karte ist tatsächlich schwächer als seine normale Karte. Einen solchen Fall gab es in FIAF 21 etwa auch bei Agüero. Die neue CR7-Karte erinnert an seine Anfangszeit bei Manchester United, zu der Ronaldo noch nicht der Über-Fußballer war, den wir aus den letzten Jahren kennen.

Das ist der Vorteil: Cristiano Ronaldos normale 92er-Karte kostet bereits über eine Million Münzen, bei seinen Spezialkarten braucht man gar nicht erst anfangen. Das bedeutet: Nur ein Bruchteil der Spieler kann sich CR7 überhaupt leisten.

Der Flashback-Ronaldo in SBC-Form kostet aber laut Lösungen von futbin eher 300.000 Münzen. Das ist immer noch eine Menge, aber deutlich bezahlbarer, als jede andere bisher verfügbare Ronaldo-Version. Für ihn müsst ihr folgende 3 Teilaufgaben lösen:

Ein 80er-Team mit 1 Spieler von Liga NOS und 1 TOTW (80 Teamchemie)

Ein 84er-Team mit 1 Spieler von Manchester United und 1 TOTW (75 Teamchemie)

Ein 86er-Team mit 1 Spieler der Premier League (65 Teamchemie)

Habt ihr bereits passende Spieler im Verein, könnt ihr euch die Karte für noch weniger Münzen ertauschen. Aber lohnt sich das?

Flashback Ronaldo gegen Gold Ronaldo

So schneidet Flashback Ronaldo ab: Vergleicht man die beiden Karten direkt nebeneinander, fallen die wichtigsten Punkte sofort auf.

Die Ronaldos im Vergleich

Flashback Ronaldo ist schneller als Gold-Ronaldo.

Bei allen anderen Werten ist Gold-Ronaldo besser.

Besonders beim Schuss gibt es einen heftigen Unterschied – hier ist Gold-Ronaldo deutlich stärker.

Der Gesamtwert von Gold-Ronaldo ist höher (92).

Flashback-Ronaldo kommt auf dem Flügel zum Einsatz, während Gold-Ronaldo im Sturmzentrum spielt.

Der schwache Fuß hat bei Flashback-CR7 nur 3 Sterne, bei Gold-Ronaldo 4.

5-Sterne-Skills haben sie beide.

Insgesamt ist also klar, dass die Gold-Version merklich stärker als die Flashback-Version ist – aber das sollte auch nicht überraschend. Schließlich vergleicht man hier denselben Spieler, nur einmal im Wert von 300.000 und einmal im Wert von 1.2 Millonen miteinander.

Dennoch kann sich Flashback-Ronaldo für euch lohnen. Nämlich dann, wenn ihr kein absolutes Über-Meta-Team habt, in dem sowieso schon CR7 steht, sondern wenn ihr euer aktuelles Team punktuell verbessern wollt.

Spieler können die Karte etwa mit einem Finisher-Chemistry-Style ausrüsten, um die Werte bei Schuss und Dribbling in die Höhe zu treiben. Dann ist Flashback-Ronaldo ein sehr dribbelstarker, abschlussstarker und schussgewaltiger Außenspieler. Er passt außerdem gut zu Dybala, den es gerade in einer guten SBC gibt.

Die Dybala-Karte passt gut zu Ronaldo

Im FIFA-Subreddit gibt es ebenfalls bereits viele Bewertungen der Karte. Der Tenor: Man sollte nicht erwarten, mit dieser Karte einen Ronaldo zu bekommen, der gleichwertig mit dem gewohnten Ronaldo ist. Doch dank der speziellen Animationen, die Ronaldo spendiert bekommen hat, bietet er so manchen Vorteil gegenüber anderen Spielern.

Ein Beispiel: User „Alisubtain“ spielte mit der Flashback-Variante 29 Weekend-League-Spiele. Er gibt an, in Division 1 zu spielen und normalerweise Gold-Ronaldo zu verwenden. Aber diesmal testete er die Flashback-Version: „Mit den richtigen Spielern und dem richtigen Team um ihn herum, ist er tatsächlich sehr meta, kann euch zu Siegen führen und wird eine Tonne Tore schießen. Sein Abschluss wird immer gut sein, weil er CR7 ist“, schreibt der User (via reddit): „Aber es sind die schwierigen Spiele später in FUT Champions und in D1, wo man den Hauptunterschied erkennt. Da ist es der normale CR7, der Spiele im Alleingang gewinnen kann, unabhängig vom Team um ihn herum. Und das ist der Unterschied.“

Insgesamt ist die Flashback-Version also eher ein „Ronaldo für Anfänger“ als eine Endgame-Karte. Eine Version für Spieler, die sich die Standard-Version bisher nicht leisten konnten, CR7 aber trotzdem mal in ihrem Team haben wollen. Ob man diese Münzen aber wirklich investieren will, oder doch lieber auf eine Ikone oder ähnliches spart, sollte man sich genau überlegen.

Richtig starke Karten hat auch das aktuelle TOTY, das ihr momentan in Packs findet. Da ist auch Ronaldo dabei – nur eben für gut 9 Millionen Münzen.