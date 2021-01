FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Richtig starke und bezahlbare Bundesliga-Innenverteidiger waren in FUT 21 bisher Mangelware. Entweder waren sie viel zu teuer, so wie Klostermann und Alaba aus dem RTTF-Event (jeweils 530.000 Münzen) oder sie waren günstig, aber nicht konkurrenzfähig.

Sie erinnert zudem stark an die Flashback-Karte von Boateng in FIFA 20 .

Was ist das für eine Karte? Es geht hier um die Player-Moments-Karte von Jerome Boateng. Diese feiert laut FIFA seine Defensivleistung gegen RB Salzburg in der aktuellen Champions League Saison 2020/21. Die Karte bietet herausragende Werte und sollte jedes Bundesliga-Team aufwerten können.

Endlich gibt es in FUT einen starken und schnellen Innenverteidiger für Bundesliga-Squads, der außerdem bezahlbar ist. Die neue Boateng-Karte hat fantastische Werte und jeder kann sie sich via SBC (Squad Building Challenge) in das eigene Team holen.

