Viele Spezialkarten werden in FIFA 22 immer günstiger. Wir zeigen euch 5 starke Optionen für eurer Team, die aktuell schon für unter 100.000 Coins zu haben sind.

Mittlerweile haben es, durch die zahlreichen Spezialevents, wie zum Beispiel Rulebreakers, Signature Signings und Headliners, etliche Spezialkarten in FIFA 22 Ultimate Team geschafft. Diese sind meistens deutlich besser, als ihre Gold-Varianten, was sie dementsprechend teuer machen kann.

Besonders die allerbesten Spezialkarten sind immer noch extrem teuer, weshalb wir euch hier 5 starke Alternativen vorstellen, die ihr für unter 100.000 Münzen auf dem Transfermarkt finden könnt.

Die Karten sind für Spieler gedacht, die Wert auf ein gutes Preis-Leistungs-Verhältnis legen und ihre Mannschaft punktuell mit richtig starken Karten verbessern wollen. Wir haben dabei nicht nach bestimmten Positionen geschaut und zeigen euch Spieler aus verschiedenen Ligen.

Über-Karten wie Mbappé, Neymar oder Cristiano Ronaldo werdet ihr hier nicht finden, doch es müssen ja nicht immer die gleichen Top-Fußballer sein.

Romelu Lukaku – Inform

Preis: ca. 55.000 Münzen

Deshalb ist Lukaku so stark: Kräftige und etwas unbeweglichere Stürmer sind zwar nicht unbedingt die Meta von FIFA 22, doch Stürmer wie Lukaku können trotzdem für eine Menge Spaß und vor allem Tore sorgen. So leicht vom Ball kann man den 1,94-Stürmer mit einem Stärke-Wert von 94 nämlich nicht trennen.

Die Inform-Karte von Lukaku hat einiges zu bieten: Er ist schnell, abschlussstark und hat ordentliche Dribbling-Werte. Außerdem bringt er 4 Sterne beim schwachen Fuß mit, weshalb ihr es ruhig mal versuchen könnt, mit seinem rechten Fuß auf das Tor zu schießen.

Nnamdi Collins – Winter Wildcards

Preis: ca. 77.000 Münzen

Deshalb ist Collins so stark: Das junge Abwehrtalent von Borussia Dortmund hat in FUT 22 überraschend eine richtig starke Karte erhalten, die mit furiosen Werten zu einem vernünftigen Preis überzeugen kann.

Die Karte bietet alles, was ein starker Verteidiger braucht und kann in den Bereichen Geschwindigkeit, Defensive und Physis überzeugen. Selbst die Pass-Werte des Innenverteidigers können sich sehen lassen. Solltet ihr also ein Bundesliga-Team spielen und noch einen starken Verteidiger suchen, dann kommt ihr an Collins nicht vorbei.

Robbie Keane – Hero

Preis: ca. 86.000 Münzen

Deshalb ist Keane so stark: Von den neu eingeführten Hero-Karten können leider nicht alle überzeugen, doch Robbie Keane hat eine Karte erhalten, die oft für Angst und Schrecken beim Gegenspieler sorgt. Er ist sehr schnell, kann gut schießen und ist zudem dribbelstark. Er hat also alles, was einen starken Stürmer in FIFA 22 ausmacht und hat als i-Tüpfelchen sogar 4 Sterne beim schwachen Fuß sowie den Skill-Moves zu bieten.

Ein wirklich runder Stürmer also, der aktuell kein Vermögen mehr kostet. Im Dezember lag sein Preis noch bei über 200.000 Münzen.

Bernardo Silva – Inform

Preis: ca. 60.000 Münzen

Deshalb ist Silva so stark: Ihr sucht noch einen offensiven Mittelfeldspieler für euer Premier-League-Team? Dann schaut euch doch mal die Inform-Karte von Bernardo Silva an. Rüstet ihr diese mit dem Hunter Chemistry-Stil aus, werden Pace sowie Schießen geboostet und Inform-Silva hat Top-Werte in allen relevanten Bereichen und ist ein verdammt starker ZOM.

Robert Lewandowski – Inform

Preis: ca. 94.000 Münzen

Deshalb ist Lewandowksi so stark: Pace ist in FIFA 22 zwar wichtig, doch nicht mehr so entscheidend, wie in den Vorjahren. Deshalb ist Lewandowski in diesem Jahr besonders interessant und vor allem seine erste Inform-Karte bietet richtig spannende Werte.

Seine Geschwindigkeit ist ausreichend und kann mit dem Einsatz eines Chemistry-Stils noch geboostet werden. Daneben hat der Bundesliga-Stürmer unschlagbare Schuss-Werte und kann mit starken Dribbling-, Pass- und Physis-Werten überzeugen. Viele Tore dürften also garantiert sein, besonders wegen den 4 Sternen beim Schwachen Fuß sowie den 4 Sternen bei den Skill Moves.

Solltet ihr ein Bundesliga-Team spielen, dann solltet ihr Lewandowski dringend einmal ausprobieren und euch nicht von den vermeintlich langsamen Pace-Wert abschrecken lassen.

Was haltet ihr von der Auswahl? Habt ihr noch ein paar Tipps für günstige Top-Karten? Verratet es uns doch gerne in den Kommentaren!

