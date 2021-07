FIFA 21 ist der neuste Ableger der Fußball-Simulation und erschien am 9. Oktober 2020 für PS4, Xbox One und PC. Später wurden Versionen für Next-Gen PS5 und Xbo...

Aufgrund der Release-Daten der vergangenen Jahre, gehen wir davon aus, dass FIFA 22 wieder im Zeitraum Ende September oder Anfang Oktober erscheinen sollte. Der 27. September sowie der 4. Oktober klingen nach einem plausiblem Release-Datum. Besonders, wenn man die ungewöhnlich späte Vorstellung von FIFA 22 in Betracht zieht und bedenkt, dass viele FIFA-Teile an Freitagen erschienen sind.

Das sollte sich aber am 22. Juli ändern, denn dann veranstaltet EA das Online-Event “EA Play Live”, bei dem neue Spieletitel des Softwareentwicklers offiziell vorgestellt werden. Dort sollte dann auch endlich FIFA 22 präsentiert und ein Release-Datum verkündet werden. Das wäre dann circa einen Monat später als in den Vorjahren.

So langsam neigt sich die Zeit von FIFA 21 dem Ende zu und mit FIFA 22 steht der Nachfolger bereits in den Startlöchern. Doch wann kommt der neue FIFA-Ableger eigentlich raus? Wir von MeinMMO verraten euch, wann ihr mit einem Release rechnen könnt.

