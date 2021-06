5 Neuerungen, die FIFA 22 braucht, um richtig gut zu werden

Zwar liegt der Release von FIFA 22 noch etwas in der Zukunft, doch wir haben jetzt schon einige Wünsche für den Nachfolger von FIFA 21. Wir zeigen euch, was der nächste FIFA-Teil besser machen muss, um wieder richtig gut zu werden.

Diese Infos gibt es zu FIFA 22: Bisher ist über FIFA 22 noch nicht viel bekannt. Wir kennen kein genaues Release-Datum, und auch zu neuen Features, neuen Ligen und Lizenzen ist kaum etwas bekannt. Es steht lediglich fest, dass im Herbst ein neuer Teil erscheinen wird.

Und genau für diesen neuen Teil haben wir ein paar Vorschläge.

Der Karrieremodus braucht mehr Aufmerksamkeit

Zwar hat der Karrieremodus in FIFA 21 einige Neuerungen erhalten, die gar nicht so schlecht waren. So waren die Integration der neuen Spielerentwicklung sowie die neue Simulation spannende Neuerungen. Doch der Managermodus von FIFA hat größere Probleme und braucht dringend eine Generalüberholung mit richtig coolen, neuen Features. Wie wäre es beispielsweise mit der Einführung von Jugendligen, um jungen Talenten Spielpraxis abseits von Ligaspielen zu bieten?

In FIFA 21 kann man in ein simuliertes Spiel einsteigen und es selbst entscheiden

Hier haben wir ein paar Wünsche für den Karrieremodus:

Online-Karrieremodus: Viele FIFA-Spieler kennen es sicherlich: Spiele gegen den Computer verlieren mit der Zeit an Reiz. Besonders dann, wenn dieser selbst auf Weltklasse keine Herausforderung mehr darstellt. Online-Spiele wären die Lösung. Die NHL- und NFL-Spiele machen es vor, in der sogenannten „Connected Career“ ist es möglich, gegen fremde oder befreundete Spieler anzutreten.

Anpassen der Eintrittskarten-Preise

Das Einstellen und Entlassen von Personal wie Coaches und Fitnesstrainern, die Einfluss auf die Werte der Spieler haben

Besseres Transfer-Verhalten der CPU: Oft ist es extrem schwierig, Spieler zu verkaufen. Die Vereine der CPUs haben schlicht kein Interesse an den Spielern auf unserer Wechselliste. Wir wünschen uns also ein gesteigertes/realistisches Interesse an den Spielern, die wir abgeben wollen.

Mehr Individualisierung: Stadion-Anpassungen und Trikot-Design-Anpassungen für jede Saison

Sponsoren-Arbeit

Stabilere Server

Es ist ein leidiges Thema in jedem FIFA-Jahr: die Server. EA hat in diesem Jahr zwar Tools bereitgestellt, um die eigene Verbindung zu den FIFA-Servern zu checken und den Controller-Delay zu überprüfen. Doch trotzdem hatte das Spiel mit Komplettausfällen sowie Rucklern und Verzögerungen beim Gameplay in Online-Spielen zu kämpfen.

Das muss besser werden: Wir machen es kurz, wir brauchen einfach bessere und vor allem stabilere Server für FIFA 22.

Das Gameplay muss vielseitiger werden

Für FIFA 21 brachte EA zwar ein paar Gameplay-Neuerungen ins Spiel, doch im Großen und Ganzen spielte sich FIFA 21 wie der viel kritisierte Vorgänger FIFA 20. Tore fallen oft auf die gleiche Weise und Spieler mit kreativen Ideen werden häufig nicht belohnt.

Das muss besser werden: FIFA 22 braucht endlich ein Gameplay, das mehr dem realen Fußball ähnelt. Spieler sollten sich Tore kreativ und unberechenbar herausspielen können. Immer Tore auf die gleiche Weise zu schießen ist nach einiger Zeit nämlich ganz schön langweilig.

Pro Clubs braucht mehr Liebe von EA

Der Pro-Clubs-Modus von FIFA erfreut sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, denn es macht unglaublich viel Spaß mit Freunden einen eigenen Club zu gründen und diesen an die Spitze zu führen. Den Reiz macht vor allem aus, dass jeder Spieler nur eine Position spielt, seinen virtuellen Kicker verbessert und man als Team immer stärker wird.

Daher ist es besonders schade, dass der beliebte Modus von EA so stiefmütterlich behandelt wird. In FIFA 21 kamen zwar Änderungen wie das Anpassen der individuellen Taktiken sowie die Möglichkeit die CPU-Spieler anzupassen, hinzu. Doch das waren überflüssige Neuerungen, die längst hätten integriert sein sollen.

Wir wünschen uns für Pro Clubs grundlegende Neuerungen wie:

Gameplay für CPU-Mitspieler muss besser werden, zu oft handelt die CPU unzuverlässig und verspielt Chancen

Bessere CPU-Mitspieler, die sich nicht so behäbig steuern lassen, wenn man sich entscheidet, diese zu spielen

Mehr Modi: Multiplayer-Trainingsarena, Social-Area

Mehr Infos über die Gegner

Ultimate Team braucht bessere Belohnungen

Für FIFA 21 haben wir uns im letzten Jahr unter anderem gewünscht, dass Fitness-Karten überarbeitet werden und wir endlich einen Filter für Spezialkarten kriegen. Und was ist passiert? EA hat tatsächlich beides umgesetzt. Die Fitnesskarten wurden entfernt und der neue Filter lässt uns endlich präzise Karten auf dem FUT-Transfermarkt suchen.

Vielleicht setzt ja dann für FIFA 22 weitere Wünsche von uns um, denn wir wünschen uns dringend bessere Weekend-League-Belohnungen.

Das muss besser werden: Die Weekend League Belohnungen müssen sich mehr lohnen. Oft quälen sich FUT-Spieler durch die anstrengende Weekend League, nur um Ende schwache TOTW-Karten als Belohnung zu erhalten. Denn selbst verhältnismäßig starke TOTW-Karten können schon nach kurzer Zeit nicht mehr mit viel stärkeren Event-Karten in FIFA mithalten.

Viele Event-Karten sind deutlich stärker als das TOTW

