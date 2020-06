In FIFA 20 bringt das neue Title Update 19 ein lang ersehntes Features ins Ultimate Team, das für mehr Ordnung im Spezialkarten-Chaos sorgt. Der Spezialkarten-Filter ist endlich da.

Wann erscheint das Update? Der neue Patch ist heute, am 30. Juni 2020, bereits für den PC erschienen. Eine Veröffentlichung für Playstation 4 und Xbox One sollte in den nächsten Tagen kommen.

Patch Notes: Was bringt das Update?

Das ist neu: Mit dem neuen Title Update kommt eine Funktion in den Ultimate-Team-Modus, die sich FIFA-Fans schon seit Jahren herbeisehnen:

Einen Filter für die zahlreichen, verschiedenen Spezialkarten in Ultimate Team. Dieser ist nun tatsächlich Realität und wird demnächst durch EA für alle Spieler freigeschaltet.

Was kann der neue Filter? In den Patch Notes zum neuen Title Update 19 wird beschrieben, dass mit dem neuen „Special Quality Filter“ folgendes möglich ist:

Die Suche nach dem exakten Kartentyp (TOTY, TOTS, TOTW, FUT Birthday etc.)

Der Filter ist einsetzbar auf dem Transfermarkt sowie dem eigenen Verein

Das war das Problem: Das Finden bestimmter Spezialkarten auf dem Transfermarkt ist in den bisherigen FUT-Teile oft zu einer richtigen Qual geworden. Denn ohne Filter konnte man lediglich nach dem Spielernamen suchen und auswählen, dass man eine Spezialkarte sucht. Einen Filter für die verschiedenen Spezialkarten gab es nicht.

Endlich lässt sich die Wunsch-Karte gezielt finden

Was bringt der Patch sonst noch? Ansonsten ist im neuen Title Update nicht viel drin. Ein kleiner Anzeigefehler beim Preisvergleich auf dem FUT-Transfermarkt wurde noch behoben.

Die FIFA-Fans können es kaum glauben

Das sagt die Community: Auf reddit (via reddit) herrscht große Verwunderung über die Veröffentlichung dieser seit Jahren ersehnten Funktion. Besonders weil sie noch in FIFA 20 und nicht FIFA 21 erschienen ist.

Hier sind einige Stimmen:

Ich kann nicht glauben, dass sie nach über 10 Jahren endlich den Spezial-Item-Filter einbauen.

Die Technologie scheint endlich da zu sein

Wow, damit hätte ich nicht mehr in FIFA 20 gerechnet, und besonders nicht in FIFA 21

Ein bisschen spät, EA

Ich kann nicht glauben, wie lange sie dafür gebraucht haben. Ich warte seit FIFA 13 darauf

Freude herrscht hier aber definitiv, denn der neue Filter dürfte das FUT-Leben deutlich angenehmer gestalten. Wir sind jedenfalls gespannt, welche Features und Neurungen auf uns in FIFA 21 warten.