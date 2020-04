Das muss FIFA 21 besser machen – Wir hoffen auf diese Neuerungen

Aktuell wird zwar noch fleißig FIFA 20 gespielt, doch der Release von FIFA 21 ist gar nicht mehr so weit entfernt. Wir verraten euch, was der neue Teil besser machen muss, als sein Vorgänger.

Das wissen wir bereits zu FIFA 21: Offizielle Informationen zu FIFA 21 gibt es zu diesem Zeitpunkt noch keine. Es steht lediglich fest, dass der neue Teil wie üblich im Herbst erscheinen wird. Von neuen Features ist aber bisher noch nichts bekannt.

Doch die FIFA-Spieler haben jetzt schon so einige Wünsche für den nächsten FIFA-Teil. Wir verraten euch, was sich bei FIFA 21 ändern muss und welche Neuerungen sich die Fans wünschen.

Die Server müssen besser werden

Das ist das Problem: In diesem FIFA-Jahr gab es so viele Server-Probleme wie selten in einem FIFA-Teil der letzten Jahre. Oft war das Einloggen nicht möglich oder das Spielen gestaltete sich durch Ruckler als äußerst schwierig. Ebenfalls musste, aufgrund von Server-Problemen, die Weekend League verlängert werden.

Was wiederum einige Spieler gar nicht mal so schlecht fanden.

Das wünschen wir uns: Stabilere Server, die es möglich machen ohne Ruckler oder Login-Probleme online zu spielen. Der Spielspaß ist nämlich ziemlich schnell vorbei, wenn man durch ständiges Ruckeln keinen vernünftigen Pass spielen kann oder gar keinen Online-Gegner findet, weil das Matchmaking leider deaktiviert werden musste.

Der Karrieremodus braucht eine Generalüberholung

Das ist das Problem: Zwar gab es in diesem Jahr einige Neuerungen für den beliebten Karrieremodus. Doch so ganz zufrieden sind die Fans noch nicht, denn der Karrieremodus war, besonders zum Beginn, voller Bugs und Probleme. Auch fehlen den Spielern wichtige Features, um mehr Einfluss auf den eigenen Verein zu haben.

Daher wünschen sich die Fans am ehesten eine grundlegende Überarbeitung des Modus mit neuen Features.

Das wünschen wir uns:

Einführung von Jugendligen : Durch Jugendligen im Karrieremodus hätten junge Spieler die Möglichkeit, Spielpraxis zu erhalten und sich dadurch zu verbessern. Das wäre deutlich realistischer als bisher und viel praktischer für den Manager-Alltag.

Durch Jugendligen im Karrieremodus hätten junge Spieler die Möglichkeit, Spielpraxis zu erhalten und sich dadurch zu verbessern. Das wäre deutlich realistischer als bisher und viel praktischer für den Manager-Alltag. Anpassen der Eintrittskarten-Preise

Das Einstellen und Entlassen von Personal wie Coaches und Fitnesstrainern, die Einfluss auf die Werte der Spieler haben

Besseres Transfer-Verhalten der CPU: Oft ist es extrem schwierig, Spieler zu verkaufen. Die Vereine der CPUs haben schlicht kein Interesse an den Spielern auf unserer Wechselliste. Wir wünschen uns also ein gesteigertes/realistisches Interesse an den Spielern, die wir abgeben wollen.

Online-Karrieremodus: Viele FIFA-Spieler kennen es sicherlich: Spiele gegen den Computer verlieren mit der Zeit an Reiz. Besonders dann, wenn dieser selbst auf Weltklasse keine Herausforderung mehr darstellt. Online-Spiele wären die Lösung. Die NHL- und NFL-Spiele machen es vor, in der sogenannten „Connected Career“ ist es möglich, gegen fremde oder befreundete Spieler anzutreten.

Mehr Individualisierung: Stadion-Anpassungen und Trikot-Design-Anpassungen für jede Saison

Allgemein mehr Dinge, für die man Ingame-Geld ausgeben kann

Sponsoren-Arbeit

Die Möglichkeit, die Positionen von Spielern durch Training zu ändern

Pro Clubs braucht mehr Liebe

Das ist das Problem: Zwar hat Pro Clubs, wie der Karrieremodus, in FIFA 20 umfassende Neuerungen bekommen. Doch richtig zufrieden sind die Pro-Clubs-Anhänger nicht. Sie haben hier immer noch ein paar Wünsche offen, die bisher noch nicht umgesetzt worden.

Das wünschen wir uns:

Gameplay für CPU-Mitspieler muss besser werden, zu oft handelt die CPU unzuverlässig und verspielt Chancen

Bessere CPU-Mitspieler, die sich nicht so behäbig steuern lassen, wenn man sich entscheidet diese zu spielen

Mehr Modi: Multiplayer-Trainingsarena, Social-Area

Mehr Infos über die Gegner

VOLTA fehlt es an grundlegenden Features

Das ist das Problem: Lange war ein Street-Modus auf der Wunschliste der FIFA-Community und mit FIFA 20 wurde dieser sehnliche Wunsch dann auch endlich mit VOLTA erfüllt. Doch zahlreiche FIFA-Spieler haben den neuen Modus lediglich angespielt und seitdem nie wieder angerührt. Es fehlt dem VOLTA-Modus einfach an grundlegenden Features, die der normale Fußball in FIFA schon lange bietet.

Für FIFA 21 muss sich EA für VOLTA also etwas einfallen lassen und Funktionen ergänzen.

Das wünschen wir uns:

Einen Pro-Clubs-Modus für VOLTA, um mit Freunden einen eigenen Club gründen zu können

Koop-Saisons für VOLTA

Online-Spiele gegen Freunde, um endlich nicht nur auf Couch gegen Kumpels antreten zu können

Ultimate Team – Die Management-Karten müssen verbessert werden

Das ist das Problem: Spieler-Verträge und Fitness-Karten in der eigenen Mannschaft zu verteilen ist super lästig. Doch seit Jahren hat sich an dem System nichts geändert.

Das wünschen wir uns:

Ein besseres Fitness-Konzept: Warum lassen sich die 100-Fitness-Punkte eines Spielers nicht voll ausnutzen? Es wäre toll, erst wieder eine Fitness-Karte einsetzen zu müssen, wenn der Karte einen Fitness-Wert von 0 erreicht hat. Momentan ist nach spätestens 3 oder 4 Spielen eine Fitnesskarte dringend notwendig.

Warum lassen sich die 100-Fitness-Punkte eines Spielers nicht voll ausnutzen? Es wäre toll, erst wieder eine Fitness-Karte einsetzen zu müssen, wenn der Karte einen Fitness-Wert von 0 erreicht hat. Momentan ist nach spätestens 3 oder 4 Spielen eine Fitnesskarte dringend notwendig. Team-Spieler-Verträge: Wie bei den Team-Fitness-Karten wäre es doch praktisch, die gesamte Mannschaft auf einmal mit Verträgen ausstatten zu können. Momentan muss man jeden Spieler einzeln auswählen, um Verträge aufzufüllen.

Wir vermuten aber, dass die Karten so schnell nicht verschwinden werden. Denn für EA sind sie gutes Füllmaterial für Packs.

Ultimate Team – Wir brauchen Filter für Spezialkarten

Das ist das Problem: Wenn man bei FUT 20 beispielsweise die zweite Inform-Karte von Mbappe kaufen will, dann ist das gar nicht mal so einfach. Denn selbst, wenn man die nötigen Münzen besitzt und gewillt ist diese auszugeben, dann ist das Finden der Karte auf dem Transfermarkt oft ein großes Problem.

Denn es gibt keine Filter. Man kann lediglich nach Spezialkarten suchen. Und da Kylian Mbappe stolze 8 Spezialkarten in FUT besitzt, kann die Suche ganz schön anstrengend sein.

Die richtige Karte zu finden ist gar nicht so einfach

Das wünschen wir uns: Einfache Filter, um nach bestimmten Spezialkarten wie Shapeshifters, Team of the Week, FUT Birthday oder TOTY zu suchen. Außerdem wäre ein Filter nett, bei dem man bestimmte Kategorien ausschließen kann. Sucht man zum Beispiel einen französischen Keeper, dann wäre es toll die Ligue 1 bei der Suche ausklammern zu können.

