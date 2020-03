Bei FIFA 20 startet heute FUT Birthday in Ultimate Team. Wir zeigen euch, welche Inhalte das Event zum 11. Geburtstag von FUT mitbringt.

Was ist FUT Birthday? Das FUT-Birthday-Event findet seit FIFA 14 jährlich statt. Dabei wird der Geburtstag von FUT gefeiert und es gibt zahlreiche neue Spezialkarten, SBCs und Aufgaben.

Das ist dieses Jahr besonders: Anstatt kurioser Positionswechsel wie im letzten Jahr, bringt das diesjährige FUT-Birthday-Event Upgrades der Skill Moves und des Schwachen Fußes für die Karten. So etwas gab es in FUT bisher noch nicht.

Wann startet das Event? Die Promo ist heute, am 27. März um 19:00 Uhr, gestartet. Sie wird vermutlich zwei Wochen lang laufen und dementsprechend am 10. April enden.

Das ist das FUT-Birthday-Team

Das sind die neuen Spezialkarten: Richtig stark sind die neuen Karten von Mbappe (94), Hazard (94), Griezmann (92) und Rashford (90).

Spieler mit Bundesliga-Teams können sich zudem über starke Karten von Havertz (90), Hernandez (88), Guerreiro (87) und Bellarabi (88) freuen.

Mbappe (94) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Hazard (94) – 5 Sterne Skill Moves

Griezmann (92) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Rashford (90) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Havertz (90) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Muniain (89) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Sissoko (88) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Saint-Maximin (88) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Hernandez (88) – 5 Sterne Skill Moves

Joao Cancelo (87) – 5 Sterne Skill Moves und 4 Sterne Schwacher Fuß

Guerreiro (87) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Lozano (87) – 5 Sterne Skill Moves und 4 Sterne Schwacher Fuß

Djene (87) – 5 Sterne Skill Moves

Correa (86) – 5 Sterne Skill Moves

Gaitan (85) – 5 Sterne Schwacher Fuß

Alle Inhalte zum FUT-Birthday-Event in Ultimate Team

Diese Inhalte gibt es außerdem:

Via SBC lässt sich FUT-Birthday-Özil (90) freischalten. Dieser erhält 4-Sterne beim Schwachen Fuß sowie 5 Sterne Skill Moves.

Und über die Aufgaben kommt ihr an FUT-Birthday-Karten von Bellarabi (88) und Lucas Paqueta (86).

FUT-Favoriten-SBCs: Aus den letzten 11 Jahren FUT werden im Laufe des Events „FUT-Favoriten“ veröffentlicht. Dabei handelt es sich um Flashback-SBC-Karten..

Bonus Weekend League Player Picks: Hier können sich die Spieler für eine bestimmte Anzahl an Siegen in der Weekend League, weitere Player Picks verdienen.

Belohnungen für tägliches Spielen: Wer die Daily-Objectives an jedem Tag ohne Unterbrechung abschließt, der soll weitere Belohnungen erhalten.

So kommt ihr an die neuen FUT-Birthday-Karten

Spieler in Packs: Wie in letzter Zeit üblich, veröffentlicht EA Sports die neuen Promo-Karten innerhalb von 2 Wochen. Heute sind die ersten 15 Karten ab 19:00 Uhr in Packs zu finden.

Es wird auch wieder spezielle Pack-Angebote und Lightning Rounds geben.

Spieler auf dem Transfermarkt: Zudem könnt ihr die neuen FUT-Birthday-Karten auch auf dem FUT-Transfermarkt finden. Allerdings dürften die Preise für die neuen Geburtstags-Karten gerade am Anfang recht hoch sein. Wartet am besten ein paar Tage ab, oft sinken die Preise dann etwas.

Für die Bundesliga-Teams gibt es aktuell zwei richtig starke Spezialkarten: