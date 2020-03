In FIFA 20 steht fest, wer der Spieler des Monats Februar in der Bundesliga ist. Es ist Jadon Sancho und seine Karte sieht ziemlich stark aus.

Was ist der POTM? In jedem Monat wird der Bundesliga-„Spieler des Monats“ bzw. „Player of the Month“ (POTM) gewählt. Dabei können die Fans für ihren Favoriten abstimmen. Für Februar konnte sich nun Jadon Sancho durchsetzen.

Seine neue POTM-Karte ist für einen Monat in FUT verfügbar

Die Konkurrenten bei der Wahl waren sein Teamkollege Hakimi sowie Kainz, Gnabry, Kimmich und Nkunku.

So stark die POTM-Karte von Sancho

Das ist die neue Karte: Die neue POTM-Karte von Sancho erhält ein starkes 89er Gesamtrating und einen Wechsel auf den linken Flügel. Seine Standard-Gold-Karte hingegen ist eine RM-Karte.

Wer einen linken Flügelstürmer für sein Bundesliga-Team sucht, der dürfte sich über die neue Karte von Sancho freuen. Mit seinen Top-Werten ist er aktuell eine der besten Spieler für den linken Flügel in der ganzen Bundesliga.

Herausragend sind vor allem seine extreme Geschwindigkeit und seine sehr starken Dribbling-Werte. Zudem dürften mit seinen guten Pass-Werten auch so einige Vorlagen gelingen. Die Schuss-Werte sind jedoch nicht auf Top-Niveau. Das ein oder andere Tor dürfte aber trotzdem drin sein.

So sieht die Sancho-SBC aus

So kriegt ihr die Karte: Um die neue Karte von Sancho zu kriegen, müsst ihr verschiedene SBC-Aufgaben lösen:

Ein 85er Team in die „Borussia-Dortmund-SBC“ eintauschen

Ein 86er Team in die „Bundesliga-SBC“ eintauschen

Die Kosten dafür belaufen sich auf knapp 230.000 Münzen (PS4).

Wenn ihr noch Bundesliga-Verteidiger sucht, dann solltet ihr euch mal die Spezial-Karte von Jérôme Boateng angucken: