FIFA 20: Kaputte Weekend League war gar nicht schlecht, finden Spieler

Nachdem heute die Weekend-League-Belohnungen in FIFA 20 verteilt wurden, steht morgen die nächste Runde des Wettbewerbs an. Sie geht wie gewohnt drei Tage. Schade eigentlich, finden manche Spieler.

Was war kaputt an der Weekend League? In der vergangenen Woche gab es ein Problem bei FUT Champions, beziehungsweise in Ultimate Team generell. Am Freitag, als gerade die Future Stars starteten, wurde das Matchmaking aufgrund eines Fehlers zeitweise deaktiviert.

Dadurch waren eine Zeit lang keine Weekend-League-Spiele möglich. Das ärgerte viele Spieler, sorgte aber für einen positiven Nebeneffekt.

Das Problem wurde im Laufe des Freitagabends behoben, allerdings war schon einiges an Zeit vergangen. Deswegen verlängerte EA Sports die Weekend League ausnahmsweise um einen Tag bis Montagabend. Und das fanden manche Spieler gar nicht mal so übel.

Mehr Zeit für die Weekend League?

So reagierten die Spieler: Im Laufe einer Weekend League kann man nach der Anmeldung maximal 30 Spiele absolvieren. Wer also das Maximum rausholen möchte, muss eine ganze Menge Zeit ins Spiel investieren.

Manche Spieler hatten am Freitag bereits einige Spiele absolviert und konnten sich über einen Tag mehr freuen. Andere Spieler wiederum freuten sich, dass sie den Montag nutzen können. Beispielsweise, weil sie Freitags öfter was anderes vorhaben.

Mehr Zeit würde für viele die Weekend League entspannen

Einen entsprechenden Post verfasste etwa Reddit-User Markyp145, dem es auch gefiel, einen Tag näher an den Weekend League Rewards abzuschließen. Am Ende wirft er die Frage auf, ob ein Extra-Tag der Weekend League vielleicht guttun würde.

Die Reaktionen fallen überwiegend positiv aus. Eine kleine Übersicht:

„Die Möglichkeit, die Spiele auf vier statt drei Tage zu verteilen, ist für mich als jemand, der eine Frau und ein Haus hat, ein Game-Changer“, findet etwa User SconnieBro.

„Freitag bis Montag ist eine Möglichkeit, die es geben sollte. Es ist entspannter, man hat mehr Zeit“, sagt User NuclearDisaster5.

User Foxu findet die Idee auch gut, würde sich aber eher für Donnerstag bis Sonntag aussprechen. „Donnerstag bis Sonntag wäre großartig. Dann könnte ich gleich nach den Belohnungen anfangen“, stimmt User JohnCasey14 zu.

Einige Spieler berichten, sich überhaupt erst für die Weekend League angemeldet zu haben, weil sie verlängert wurde. So konnten sie die 30 Spiele absolvieren, für die sonst keine Zeit da wäre.

