FIFA 20: So klappt der flache Vollspannschuss für Daniel James

In FIFA 20 könnt ihr euch über die Wochenaufgaben gerade mit Daniel James einen richtig starken Spieler sichern. Die Future-Stars-Karte erfordert aber ein bisschen Arbeit – und den flachen Vollspannschuss.

Das ist Daniel James: Mit dem Future-Stars-Event kamen zahlreiche starke Talente zu Ultimate Team, die euer Team verstärken können. Dabei handelt es sich um noch junge Spieler, die ein starkes Rating auf Basis ihres Potenzials bekommen. Einer davon ist Daniel James von Manchester United.

Das Besondere: Er gehört zu den Future-Stars-Academy-Spielern, wie auch Odegaard. Das bedeutet: Ihr könnt eine eher schwache Grundkarte von James über die Wochenaufgaben bekommen. Dafür müsst ihr lediglich 3 Tore mit Premier-League-Spielern vorbereiten. Die Grundkarte könnt ihr dann über mehrere Aufgaben verbessern.

Die Aufgaben sind insgesamt recht einfach und finden vor allem in Squad Battles statt. Damit fressen sie zwar etwas Zeit, der Aufwand aber lohnt sich. Denn die finale James-Karte ist ein richtig guter Flügelflitzer für euer Team, mit 98 Tempo und vier Sternen bei Skills und schwachem Fuß:

Flacher Vollspannschuss – so holt ihr Daniel James

Das sind die Aufgaben: Insgesamt sind die Aufgaben für Daniel James relativ gut beim „einfach spielen“ zu absolvieren.

Bei den meisten müsst ihr mit Daniel James Tore und Vorlagen in Squad Battles auf verschiedenen Schwierigkeiten sammeln. Eine Aufgabe erfordert allerdings 4 Tore mit Daniel James per flachem Vollspannschuss, auf der Schwierigkeitsstufe „Profi“.

So geht der flache Vollspannschuss in FIFA 20: Die Tastenkombination für den flachen Vollspannschuss lautet L1 + R1 + Kreis. Zumindest für PS4-Spieler mit klassischer Steuerung. Auf der Xbox One ist es dementsprechend LB + RB + B.

Der flache Vollspannschuss ist eine gute Option, wenn ihr eure Gegner mit einem druckvollen Abschluss aus kurzer Distanz überraschen wollt. Gerade flache Schüsse ins kurze Eck sind erfolgversprechend.

Nun müsst ihr die Technik nur noch in Squad Battles umsetzen, um euch die 82-er Karte von Daniel James und nebenbei auch ein paar Belohnungen zu sichern. Dann ist der Weg zur finalen Karte ebenfalls nicht mehr weit.

Die Premier-League-Kollegen von Daniel James dürften demnächst ein Winter-Upgrade bekommen. Hier sind einige Kandidaten: