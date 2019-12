Das Jahr 2019 neigt sich dem Ende zu, doch 2020 steht schon vor der Tür. Was könnte FIFA 20 im kommenden Jahr verbessern? Eine kleine Weihnachts-Wunschliste.

So sah das Jahr 2019 bei FIFA 20 aus: FIFA 20 kam mit einigen Neuerungen auf den Markt. Der Volta-Modus ersetzte The Journey, in Ultimate Team wurden Icon-SBCs durch Icon Swaps ersetzt und der Karrieremodus glänzte mit ein paar neuen Bugs (kleiner Scherz am Rande).

Das Gameplay in FIFA 20 wurde in weiten Teilen der Spielerschaft gelobt, insgesamt macht der Titel viel Spaß. Allerdings gibt es auch einige Punkte, die in FIFA 20 verbessert werden könnten. Und welche Zeit eignet sich besser, ein paar Wünsche zu äußern, als die Weihnachtszeit? Legen wir los.

Was FIFA 20 im nächsten Jahr verbessern könnte

Lieber FIFA-Weihnachtsmann… erst einmal danke, dass FIFA 20 Spieler endlich für das Spielen belohnt! Die neuen Saisonziele und Aufgaben machen es wirklich lohnenswert, Modi wie Squad Battles oder Freundschaftsspiele zu zocken, noch dazu mit ungewöhnlichen Teams.

Aber so könnte es noch etwas besser werden: Viele Spieler wünschen sich, dass die Ziele vielleicht aus den Division Rivals rausgehalten würden. Der kompetitive Aspekt verträgt sich nicht wirklich gut mit den komplizierten Teams, die man für manche Ziele bauen muss. Daher ein kleiner Weihnachtswunsch: Könnten wir die Ziele eher auf die anderen Modi beschränken, oder vielleicht einen ganz eigenen Turnier-Modus dafür bekommen?

Wer Ziele in Division Rivals erfüllen will, sieht manchmal ganz schön alt aus

Dieser Modus könnte verbessert werden: An und für sich ist der Draft-Modus ein großer Spaß. Viele von uns spielen sehr gerne mit starken Karten, die wir andernfalls wohl niemals bekommen. Das Problem: Die 15.000 Münzen, um ihn zu starten, können ganz schön weh tun. Vor allem, wenn am Ende keine guten Draft-Belohnungen dabei rauskommen – selbst, wenn man den Draft gewinnen würde.

Daher ein kleiner Weihnachtswunsch: Könnte man den Draft etwas zugänglicher machen? Entweder in Form von mehr Draft-Tokens, die man über Ziele bekommt, oder einen geringeren Preis für den Draft-Start? Alternativ wären bessere Belohnungen auch schon eine tolle Sache!

Mehr mit Freunden spielen: Ebenfalls eine tolle Sache ist der Volta-Modus. Das fanden zumindest viele von uns, als der Street-artige Modus für FIFA 20 vorgestellt wurde. Und man muss auch sagen: Auf der Couch mit einem Kumpel Volta zocken – das ist definitiv eine der besten Neuerungen in FIFA 20.

Volta wäre zusammen noch besser

Noch besser wäre Volta allerdings, wenn wir ihn auch online mit Freunden spielen könnten. Daher dieser Weihnachtswunsch: Ein Erweiterung des Volta-Modus, der an Pro Clubs orientiert ist und uns zusammen spielen lässt – das wäre wirklich ein tolles Geschenk! Und wenn das in FIFA 20 nicht mehr klappen sollte, könnte man dann vielleicht für FIFA 21 darüber nachdenken?

Fairere Preise in Ultimate Team: Ach ja, lieber FIFA-Weihnachtsmann – womit viele tatsächlich nicht so glücklich waren ist die Wahrscheinlichkeit, starke Spieler aus Packs zu ziehen. Ich weiß, das ist ein klassisches Problem in FIFA, und vermutlich ist der Wunsch auch unrealistisch.

Aber es ist ja Weihnachten, also warum nicht mal den Wunsch äußern: Könnte man die Pay2Win-Aspekte in FIFA 20 nicht noch weiter herunterfahren? Wenigstens ein ganz kleines bisschen?

Die absolut besten Spieler kann man sich kaum leisten

Zum Beispiel, indem man starke Spieler über SBCs verfügbar macht. Denn darauf hatten viele von uns im FUTmas-Event gehofft – aber leider waren ausgerechnet die Weihnachts-SBCs so teuer, dass sie sich kaum gelohnt haben. Die Icon Swaps waren schon ein Schritt in die richtige Richtung. Vielleicht kann man darauf ja aufbauen?

Eine bedeutende Copa: Lieber FIFA-Weihnachtsmann, ein letzter Wunsch noch. Im nächsten Jahr kommt ja die Copa Libertadores ins Spiel. Und auch, wenn es vielleicht ein bisschen viel verlangt ist, auf eine ähnlich starke Einbindung wie bei der Champions League zu hoffen – können wir da einen richtig guten Modus bekommen? Die Copa wäre die perfekte Möglichkeit, ein spannendes Turnier in FIFA 20 zu integrieren und etwas wirklich neues ins Spiel zu bringen. Viele Fußballfans würden sich darüber freuen!

Lieber FIFA-Weihnachtsmann, das war’s auch schon. Wenn du dir vielleicht einen – oder sogar mehrere? – Wünsche aus dieser Liste anschauen könntest, dann wäre das toll. Auf jeden Fall wünsche ich schon mal frohe Weihnachten!

