Ab sofort sind die Spieler des TOTW 19 (Team of the Week) in FIFA 20 bekannt. Bei uns erfahrt ihr, wie das neue Team der Woche aussieht und welche Spieler neue Inform-Karten erhalten.

Was ist das Team of the Week eigentlich? Wöchentlich erscheint in FUT 20 ein neues TOTW. Dieses beinhaltet 23 Spieler, die am vergangen Wochenende durch herausragende Leistungen im realen Fußball aufgefallen sind.

Die Bundesliga ist wieder dabei: Endlich ist die Winterpause in der Bundesliga vorbei und wir können uns auf neue Bundesliga-Informs freuen.

Die besten Karten im TOTW 19: Zu den Highlights in dieser Woche gehören die neuen Inform-Karten von Thiago (88), Casemiro (88), Canales (87) und Haaland (86). Doch über die stärksten TOTW-Karten können sich Mbappe und Van Dijk freuen, jeweils mit einem Gesamtrating 92.

Diese Bundesliga-Kicker sind dabei: Aus der Bundesliga haben es einige Spieler geschafft, darunter: Thiago (88), Haaland (86), Gregoritsch (82), Upamecano (81) und Cordoba (81).

Die neue Inform-Karte von Haaland: In dieser Woche erhält Erling Haaland seine ersten Spezialkarte für Borussia Dortmund und diese sieht gar nicht mal schlecht aus.

Die Karte bietet eine herausragende Geschwindigkeit, ordentliche Schuss-Werte und richtig starke Physis-Stats. Sie dürfte also sicherlich für viele FUT-Spieler, die Bundesliga-Teams haben, interessant sein.

Und vielleicht wird sie durch die anstehenden Winter-Upgrades ja nochmal stärker.

Das ist das Team of the Week 19

Alle Karten im TOTW 19

TOTW 19 – Startelf

TOTW 19 – Auswechselspieler

Dann erscheint das TOTW 19: Ihr findet die neuen Inform-Karten ab heute, de 22. Januar um 19:00 Uhr, in FIFA 20 Ultimate Team.

So kommt ihr an die neuen Inform-Karten

Aus Sets: Wenn ihr eines der folgenden Karten-Packs öffnet dann könnte mit etwas Glück eine Inform-Karte dabei herausspringen.

Gold-Set (5.000 Münzen)

Premium-Gold-Set (7.500 Münzen)

oder aus anderen Spezialsets

Bronze- oder Silber-Inform-Karten finden sich in den entsprechenden Bronze- und Silber-Packs.

Auf dem Transfermarkt: Wenn ihr euch allerdings nicht auf Glück verlassen wollt, dann solltet ihr eure Münzen lieber auf dem Transfermarkt ausgeben. Dort könnt ihr gezielt nach Inform-Karten suchen.

Vergesst aber nicht die Preise zu vergleichen und ein paar Tage mit dem Kauf zu warten. Denn üblicherweise sinken die Preise neuer TOTW-Karten nach ein paar Tagen ordentlich.

