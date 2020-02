FIFA 20: Das neue Shapeshifters-Event bringt kuriose Positionswechsel

In FIFA 20 beginnt heute mit dem Shapeshifters-Event eine neue Promo für FUT 20. Was das Event zu bieten hat und wie stark die neuen Karten sind, erfahrt ihr hier.

Was sind Shapeshifter-Karten? Bei den Shapeshifter-Karten handelt es sich um neue Spezialkarten in FUT 20. Diese Karten bieten enorme Boosts und kuriose Positionswechsel, sodass bekannte Spieler sich auf ganz neuen Positionen wiederfinden.

Wann startet das Event? Die neuen Spezialkarten sind ab heute, den 21. Februar um 19:00 Uhr, in FIFA 20 Ultimate Team verfügbar.

Das ist das Shapeshifters-Team

Das sind die neuen Karten: Im ersten Shapeshifters-Team sind ein paar richtig starke Karten mit interessanten Positionswechseln zu finden. So wird zum Beispiel aus Marcelo (91) ein offensiver Mittelfeldspieler (ZOM), aus David Luiz (91) und Mbabu (86) defensive Mittelfeldspieler (ZDM) und Renato Sanchez (86) kriegt eine Linksverteidiger-Karte.

Hier haben wir alle Karten im Überblick:

Messi (96) – MS

Marcelo (91) – ZOM

David Luiz (91) – ZDM

Ben Yedder (90) – RF

Mertens (90) – LF

Mahrez (89) – ZOM

Lucas Moura (87) – RF

Kondogbia (87) – IV

Gueye (87) – IV

Atal (86) – ST

Mbabu (86) – ZDM

Hateboer (86) – RV

Renato Sanchez (86) – LV

Kainz (85) – ZOM

Nandez (84) – IV

So kommt ihr an die neuen Shapeshifter-Karten

Spieler in Packs: Wie in letzter Zeit üblich veröffentlicht EA Sports die neuen Promo-Karten innerhalb von 2 Wochen. Heute sind die ersten 15 Karten ab 19:00 Uhr in Packs zu finden.

Zum Event wird es vermutlich wieder verschiedene Promo-Packs und Lightning Rounds geben.

Spieler auf dem Transfermarkt: Zudem könnt ihr die neuen Karten auch auf dem FUT-Transfermarkt finden. Allerdings dürften die Preise für die neuen Shapeshifter-Karten gerade am Anfang recht hoch sein. Wartet am besten ein paar Tage ab, oft sinken die Preise dann etwas.

