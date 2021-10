Ihr wollt in FIFA 22 Ultimate Team mit einem Premier League Team starten, das nicht zu teuer ist? Dann haben wir hier ein starkes Team für euch, das nicht mehr als 50.000 Coins kostet.

Was ist das für ein Team? Wir haben für dieses Team Karten zusammengestellt, dessen Werte in den wichtigen Bereichen richtig stark, dabei aber nicht zu teuer sind. Dieses Team ist für einen starken Start in FUT 22 gedacht und kann mit der Zeit durch stärkere Karte ersetzt werden.

Aktuell kostet die Mannschaft ca. 50.000 Münzen (Stand. 04.10.2021), was im Schnitt 4.500 Coins pro Spieler sind. Die Preise können allerdings variieren und noch ordentlich schwanken.

Solltet ihr euch erstmal ein paar Münzen für FUT verdienen wollen, dann lohnt es sich einen Blick in unsere Trading-Tipps zu werfen.

11 starke Premier-League-Spieler für Ultimate Team

Das ist das Team: Da in diesem Team ausschließlich Premier-League-Spieler vertreten sind, braucht ihr euch keine Gedanken um die Team-Chemie zu machen. Alle Spieler harmonieren miteinander.

Bei der Aufstellung haben wir uns für die klassische 4-4-2-Formation entschieden. Mit dieser Aufstellung habt ihr genug Angriffskraft im Sturm und steht in der Abwehr trotzdem stabil.

Im Sturm finden sich mit Martial (81) und Jesus (83) zwei sehr schnelle sowie dribbelstarke Spieler wieder, die zusätzlich starke Schuss-Werte bieten. Probleme Tore zu schießen solltet ihr mit den beiden also erstmal nicht bekommen.

Alternativen: Solltet ihr etwas mehr Budget für Stürmer ausgeben können, dann lohnt sich ein Blick auf die Inform-Karte von Toney (84). Diese kostest zwar etwas mehr, bietet dafür aber Verbesserungen in allen Bereichen.

Für das Mittelfeld haben wir uns für zwei Allrounder entschieden, die offensiv mitanpacken sowie defensiv abräumen können. Unsere Wahl fiel auf Fabinho (86) und Sissoko (78).

Alternativen: Für das Mittelfeld gibt es mit Phil Foden (84) eine sehr starke und vor allem offensive Alternative. Eine weitere defensive Option wäre Allan (83), der herausragend gute Defensiv-Stats vorweisen kann.

Auf den Flügeln des Teams befinden sich positionsgetreu zwei richtig schnelle Spieler. Zaha (82) und Bailey (82) bieten beide Pace-Werte um die 90 und können zudem mit starken Dribbling-Werten überzeugen. Stark ist zudem, dass Bailey 4 Sterne beim schwachen Fuß hat und Zaha mit 5 Sternen bei den Skill Moves glänzen kann.

Alternativen: Denkbare Alternativen für die Flügel gibt es in der Premier League genug. So könnte man sich links den extrem schnellen Saint-Maximin (79) holen. Für die rechte Seite würden sich der ehemalige Dortmuder Jadon Sancho (87) als Upgrade oder Raphinha für einen niedrigeren Preis anbieten.

Bei der Defensivreihe haben wir ebenfalls wieder auf Tempo und gute Defensiv-Stats geachtet. Die Außenverteidiger Reguilon (81) und Nelson Semedo (80) bieten Pace über einem Wert von 80 und haben rundum solide Werte. Bei den Innenverteidigern ist es ähnlich. Diese sind mit Pace-Werten um die 75 nicht zu langsam und bieten außerdem äußerst stabile Defensiv- und Physis-Stats.

Alternativen: Für mehr Defensiv-Power müsst ihr deutlich tiefer in die Tasche greifen. So sind zum Beispiel Joe Gomez (82), Joao Cancelo (86) und Andrew Robertson (87) starke Optionen.

Im Tor haben wir uns für den deutschen Nationalspieler Bernd Leno entschieden, der gute Werte in jedem Bereich bietet. Gute Alternativen gibt es auf der TH-Position in der Premier League so einige, sodass ihr euch auch für eine andere Karte entscheiden könnt.

Vielleicht wollt ihr euer Team ja mit einer Spezialkarte aufwerten? Hier seht ihr, welche OTW-Karten (Ones to Watch) demnächst Upgrades kriegen können:

