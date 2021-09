FIFA 22 wird der neuste Ableger der Fußball-Simulation von EA und erscheint offiziell am 01. Oktober für PS5, Xbox Series X | S, Stadia, PC, PS4 und Xbox One. D...

In den kommenden Tagen dürften noch mehr Ratings zu FIFA 22 veröffentlicht werden. Und in der nächsten Woche geht es auch schon mit dem Early Access los.

Damit ist noch eine ganze Reihe an Ratings für FIFA 22 bekannt geworden. In den letzten Tagen wurden dies immer – noch mehr Infos zu den Ratings findet ihr hier:

Die komplette Top 25 zeigen wir euch hier in der Übersicht. Übrigens: Am selben Abend wurden neue Infos zu Ultimate Team veröffentlicht. Die neuen FUT-Inhalte findet ihr hier.

Was sind das für Ratings? Am Donnerstag, den 16. September, hat EA Sports über Twitter die beste Bundesliga-Elf gezeigt. Damit aber nicht genug: Auch 14 weitere Spieler-Ratings wurden bekannt gegeben.

FIFA 22 hat die Ratings der besten Spieler in der Bundesliga gezeigt. Hier findet ihr die Top 25 in der Übersicht.

Insert

You are going to send email to