Streamerin kämpft jahrelang gegen Fake-Accounts – nun bannt Twitch versehentlich die Echte

Alles, was ihr zu Final Fantasy XIV: Endwalker wissen müsst – in 3 Minuten

Alles, was ihr zu dem MMORPG Final Fantasy XIV wissen müsst – in 2 Minuten

Die Streaming-Plattform Twitch steht in letzter Zeit häufiger für ihre Bann-Politik in der Kritik. Denn nicht immer können Streamer und Streamerinnen die Gründe für ihre Sperrungen nachvollziehen.

Tatsächlich wird die Follower-Zahl auf Zeplas Twitch-Kanal mittlerweile wieder mit 245.000 angegeben, ihr Kanal verzeichnet einen Zuwachs von 170.000 Followern in den letzten 3 Tagen (via sullygnome ). Noch ist allerdings unklar, ob auch alle Abos wiederherstellt wurden.

Diese Problematik hatte Zepla bereits 2019 in einem YouTube-Video angesprochen. Nun scheint es so, als hätte Twitch beim Versuch, gegen die Nachahmer vorzugehen, versehentlich Zeplas echten Account gesperrt. Diesen Unsinn könne sie sich im Moment nicht leisten, so Zepla (via Twitter ).

Das steckt hinter dem Bann: Kurz nach der Bekanntgabe ihrer Sperrung und Entsperrung teilte Zepla eine Nachricht von Twitch, in der der Grund für den Bann als Nachahmung angegeben wird. So eine Sperrung kann man erhalten, wenn man sich für einen anderen Streamer oder als Twitch-Mitarbeiter ausgibt.

So reagierte Zepla: Die Streamerin teilte ihre Entsperrung auf Twitter und verkündete auch die Löschung ihrer Follower. Dies nannte sie „verheerend“ und verlangte Antworten von Twitch. Besonders unverständlich für die Streamerin: Sie hatte in den Tagen vor dem Bann überhaupt nicht gestreamt.

Zepla spielt leidenschaftlich gerne Final Fantasy XIV und trägt in ihren Streams auch gerne Hasenohren, die eine Anspielung auf ihren Charakter sind, ein Viera-Hasenmädchen. Was ihr sonst noch zu dem MMORPG wissen müsst, sehr ihr im Video.

