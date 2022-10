Twitch: Deutscher Streamer will nach Casino-Verbot auf Sportwetten umsteigen – Blamiert sich sofort

Der deutsche Streamer Kevin „orangemorange“ Bongers machte sich einen Namen mit Rollenspiel in GTA V. In die Kritik geriet er durch seine Glücksspiel-Inhalte auf Twitch. Dem schob Twitch nun einen Riegel vor, weshalb der 29-Jährige offenbar nach neuen Einnahmequellen sucht. Mit seiner Entscheidung, jetzt Sportwetten zu bewerben, griff er aber wohl daneben: orangemorange wusste nicht mal, wo die Fußball-WM 2022 stattfindet und dass es vielleicht problematisch, dorthin zu reisen.

Was steckt dahinter? Nachdem mehrere großen Streamer einen Protest angedroht hatten, verkündete Twitch im September, neue Richtlinien für das Glücksspiel auf der Plattform einzuführen. Diese Änderungen traten am 18. Oktober in Kraft.

Glücksspiel-Streamer merkten jedoch schnell, dass sich gar nicht so viel geändert hat: Die Slots-Kategorie, in der an virtuellen einarmigen Banditen gespielt wird, wurde ausdrücklich nicht verboten. Lediglich das Teilen von Links, Affiliate-Codes und das Spielen auf Seiten, die bestimmte Maßstäbe des Verbraucherschutzes nicht erfüllen, wurde untersagt.

Von den neuen Richtlinien ist allerdings das Online-Casino Stake betroffen, mit dem viele Streamer extrem lukrative Deals abgeschlossen hatten. Jetzt sind sie wohl auf der Suche, nach neuen Kooperations-Partnern.

Immerhin bleiben Casino-Streamern noch die Einnahmen aus bezahlten Abonnements.

Bongers: „Hab meine Seele eh verkauft“

In einem Stream vom 20. Oktober kündigte Bongers an, Sportwetten-Anbieter als Sponsor gewonnen zu haben.

Dazu witzelte er: Jetzt, da er seine Seele komplett für Slots verkauft habe, könne er ja machen, was er wolle. Da könne er jetzt auch jedes Placement machen, das sei mittlerweile eh egal.

Wie sollte der Deal aussehen? Bongers erklärte den Zuschauern, sein neuer Sponsor würde ihn zur Fußball-WM nach Katar fliegen. Dort dürfe er vloggen und es sich im Stadium in der VIP-Loge gut gehen lassen.

Als Gegenleistung müsse Bongers lediglich „onstream paar Wetten machen“. Geplant war, die Zuschauer etwa über den Ausgang eines Spiels abstimmen zu lassen und dann dementsprechende Wetten zu platzieren.

Im Anschluss richtete Bongers noch eine Frage an seinen Chat: Wird der Sportwetten-Skandal so groß, wie der Slots-Skandal? Der Streamer schien dies zu bezweifeln, mit Sportwetten hätte irgendwie niemand so ein Problem wie mit den Slots.

Die Kritik gab es dann aber gar nicht wegen der Wetten.

Jetzt kritisieren ihn die Leute, denen Casino egal ist, die aber Katar kritisch sehen

Was störte die Menschen? Auf Twitter, wo ein Clip von der Ankündigung geteilt worden war, hagelte es Kritik. Denn die Fußball-WM in Katar wird bereits seit längerem heftig kritisiert: So soll es beim Bau der Stadien und der nötigen Infrastruktur zu Menschenrechtsverletzungen gekommen sein. Insbesondere der Umgang mit Gastarbeitern sorgte für Entsetzen.

Die Öffentlich-Rechtlichen brachten sogar eine Doku-Serie zu dem Thema heraus: „Katar – WM der Schande“

Dementsprechend fielen auch die Kommentare aus: Der Highlight-Video-Bastler für MontanaBlack bezeichnete es als „ekelhaft“, solche Vorgehensweisen zu unterstützen (via Twitter). Selbst Menschen, die mit den Glücksspiel-Streams offenbar noch gar kein so großes Problem hatten, ging das zu weit:

Casino ist eine Sache, aber ein Event zu unterstützen, bei dem nachweislich tausende von Arbeitern auf Grund von nicht eingehaltenen Menschenrechten verstorben sind und den Verantwortlichen das gelinde gesagt am A. vorbei geht, das ist ekelhaft..🤮 — ItsCrimesTV (@ItsCrimesTV) October 20, 2022

Bongers lenkt ein: „Hab ich nicht gewusst“

Der Twitter-Nutzer „minzebeere“ schaffte es offenbar tatsächlich, zu Bongers durchzudringen. Er listete die schlimmen Bedingungen auf, unter denen in Katar gearbeitet werden soll. Als Quelle verlinkte er den Sportwetten-Anbieter tipico – darauf müsse Bongers ja hören.

Wie reagierte Bongers auf die Kritik? Erstmal nicht gut, einige Twitter-Nutzer gaben an, von dem Streamer blockiert worden zu sein, nachdem sie Kritik geäußert hatten (via Twitter). Auf den Beitrag von minzebeere reagierte Bongers jedoch ganz anders:

Bongers will von den Zuständen nichts gewusst haben. Nun werde er nicht zur WM fliegen, so der Streamer. Auf Nachfrage seines Kritikers erklärte er, das meine er wirklich ernst und bedankte sich für die sachliche Kritik.

Das wusste ich nicht. Werde nicht zur WM fliegen. — orangemorange (@orangemorangee) October 20, 2022

Wie kommt der Sinneswandel an? Dass Bongers doch nicht nach Katar fliegen will, stößt grundsätzlich auf Zustimmung (via Twitter). Doch nicht alle glauben ihm, dass er wirklich ahnungslos war. Auch der YouTuber AlphaKevin äußert Kritik:

Bongers möchte das nicht auf sich sitzen lassen: Am 21. Oktober postete er, es sei unfassbar, wie man dafür angegriffen werde, etwas nicht gewusst zu haben.

Wie es nach dem Casino-Verbot und dem aktuellen Reinfall mit den Sportwetten für Bongers weitergeht, bleibt abzuwarten.

Länder wie Katar und Saudi-Arabien haben mit der Förderung von Öl über Jahrzehnte viel Geld verdient. Das wird in möglichst innovative Projekte investiert, man möchte sich offenbar in den Bereichen Freizeit und Sport einen Namen machen. Dass man aufpassen muss, mit wem man da gemeinsame Sache macht, musste auch ein anderer Twitch-Streamer bereits erfahren:

Twitch-Streamer geht Deal ein, um Fortnite-Event zu bewerben – Erschrickt, als er erkennt, mit wem er Geschäfte macht