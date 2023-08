Warum ist NPC plötzlich ein Jugendwort und was bedeutet es?

Ihr alle kennt NPCs in Spielen als „Non-Player Character“, doch der Begriff wird auf Twitch und in den sozialen Netzwerken zunehmend verwendet, um echte Menschen zu beschreiben. Jetzt ist NPC sogar ein Kandidat für das Jugendwort des Jahres. Wir von MeinMMO erklären euch, was damit gemeint ist.

Was bedeutet NPC? In Games sind NPCs Figuren, die nicht vom Spieler gesteuert werden. Sie zeichnen sich durch repetitive Handlungen und Dialoge aus. Daraus lässt sich eine umgangssprachliche Bedeutung des Begriffs ableiten.

Der Begriff NPC wird außerhalb vom Gaming verwendet, um jemanden zu beschreiben, der nicht selbstständig denkt, ein „Mitläufer“ oder einfach nur unwichtig ist. Alternativ können damit auch Menschen beschrieben werden, die sich sinnlos zu verhalten scheinen, oder „etwas neben der Spur“ wirken.

So etwa in einer „NPC Compilation“, die sich Twitch-Streamer Trymacs gemeinsam mit seinen Zuschauern ansah (via YouTube).

Inzwischen ist NPC ein Meme und Bestandteil der Jugendsprache, was ihn in die Top-10 der Kandidaten für das „Jugendwort 2023“ des Langenscheidt-Verlags befördert hat. Der Begriff wird von Twitch-Streamern und Twitter-Nutzern verwendet und hat einen eigenen Trend auf TikTok hervorgebracht.

Urpsrung und Verbreitung von NPC außerhalb vom Gaming

Woher kommt der Begriff NPC? In seiner umgangssprachlichen Bedeutung hat der Begriff seinen Ursprung auf 4chan.

Die Seite Know Your Meme führt NPC auf einen Thread vom 7. Juli 2016 zurück. Darin schrieb ein anonymer User, NPCs seien Menschen, die „autonom dem Gruppendenken und sozialen Trends“ folgen und die „immer gleichen Buzzwords und Argumente“ abspielen würden.

Im September 2018 erhielt der NPC-Begriff eine bildliche Darstellung in Form des Meme-Charakters „Wojak“, besser bekannt als „Feels Guy“. Eine grau eingefärbte Version des Charakters mit einem emotionslosen Gesichtsausdruck wurde repräsentativ für NPCs.

Der Begriff schwappte auf Twitter über, wo er genutzt wurde, um sich in den Wochen vor der Midterm-Wahl in den USA über Menschen mit einer politisch linken Einstellung lustig zu machen.

Dies führte zu Massen-Banns von Personen, die den grauen NPC-Avatar als Profilbild auf Twitter nutzten und generische Botschaften über Diversität und andere vermeintlich progressive Ideen verbreiteten (via BBC News)

Wie entwickelte sich der Begriff? 2022 wurde NPC um die Bedeutung erweitert, immer nur die aktuelle „große Sache“ zu unterstützen, die gerade durch die Nachrichten geht. In diesem Zusammenhang wurde das Meme auch vom Tesla-Chef Elon Musk aufgegriffen (via Slate).

NPC-Trend auf TikTok

Was ist ein NPC-Stream? Auf der Video-Plattform TikTok hat sich eine eigene Abwandlung des Begriffs entwickelt. Im Juli 2023 ging die Nutzerin Pinkydoll mit ihren sogenannten NPC-Streams viral.

In diesen Streams reagiert sie auf Echtgeld-Geschenke ihrer Zuschauer mit repetitiven Catchphrases und Bewegungen.

„NPC Streaming“ wurde zum Trend und viele Twitch-Streamer und -Streamerinnen versuchten sich daran.

Mittlerweile wird der Begriff auch von Twitch-Streamern wie MontanaBlack verwendet, was zur Verbreitung als Jugendwort beigetragen haben dürfte.

Der 35-Jährige dürfte sich jedoch die Verbreitung eines anderen Begriffs auf die Flagge schreiben:

