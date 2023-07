Twitch: Zuschauer bezahlen dafür, dass sich eine Streamerin wie ein NPC verhält – Neuer TikTok-Trend ist „verstörend“

Die Live-Funktion von TikTok ist bereits seit längerem in der Kritik, insbesondere die sogenannten „Battles“. Kritiker nennen die Funktion jedoch spottend „Bettel“-Feature, da so den Zuschauern das Geld aus der Tasche gezogen werden würde. Der deutsche Streamer MontanaBlack verdiente damit mal eben mehr als 4.000 Euro:

Ein TikTok-Diamant entspricht einem Wert von 5 US-Cent. Die Hälfte davon geht jedoch an TikTok. Für ihre 14.500 Diamanten kann sich die Streamerin also ungefähr 360 Dollar auszahlen lassen – nicht schlecht, für 10 Minuten Arbeit.

Der Streamer Matthew „ Mizkif“ Riaudo ist bekannt dafür, jeden Trend mitzunehmen . Statt sich selbst an dem neuen Trend zu versuchen, setzte er diesmal jedoch seine Kollegin Emily „ExtraEmily“ Zhang darauf an. Die ist bekanntlich auch für jeden Spaß zu haben:

Die immer gleiche Tonlage und repetitiven Bewegungen erinnern dabei an NPCs, wie man sie aus vielen Games kennt. Streamerinnen verdienen bis zu 4.000 US-Dollar mit einem solchen Stream (via Dexerto ).

Jedes Geschenk entspricht dabei einer bestimmten Handlung. So ging die TikTokerin “pinkydoll” viral, als sie mit einem Glätteisen Popcorn machte und dabei immer wieder Sätze wie „ice cream so good“ wiederholte oder den Bildschirm abschleckte.

