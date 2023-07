MontanaBlack stellt 17-Jährige vor Tausenden Zuschauern auf Twitch bloß: „Das Respektloseste, was ich jemals erlebt habe“

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Auch MontanaBlack gab ein Statement ab, indem er seine Fans zwar dazu aufrief, die Twitch-Streamerin nicht zu belästigen, aber klarstellte: Das sei so ziemlich das Respektloseste gewesen, das er in seinen vielen Jahren im Internet erlebt habe.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

So reagiert MontanaBlack auf Kritik: MontanaBlack erfuhr von Fibiis Aussage und stellte sie prompt zur Rede: Im Stream rief er die 17-Jährige vor seinen durchschnittlich 21.000 Zuschauern an (via sullygnome ). Als die Twitch-Streamerin versucht, sich zu erklären, legt er jedoch einfach auf.

Für so ein großes Projekt muss fleißig geworben werden. Der Twitch-Streamer bediente sich hierfür seiner Influencer-Freunde und -Kollegen. Zahlreichen Content-Schaffenden ließ er Pakete mit einer variierenden Anzahl an Getränke-Dosen zukommen.

Was ist das für ein Produkt? MontanaBlack brachte im Juli 2023 mit Gönrgy seinen eigenen Energy-Drink raus. Laut eigenen Aussagen handelte es sich dabei um ein absolutes Herzensprojekt, in das er 2 Jahre und 1,5-2 Millionen Euro gesteckt hat .

Insert

You are going to send email to