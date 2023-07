„Sie lügt für Geld“ – YouTuber eröffnet falschen Shop, um unehrliche Influencer bloßzustellen

Der deutsche Journalist und YouTuber Marvin Wildhage (27) ist bekannt für seine ausgefeilten Projekte, in denen er die falschen Versprechungen von Influencern aufdeckt. Mit einem falschen Esoterik-Shop gelang ihm nun ein weiterer Streich.

Was war das für eine Aktion? In einer zweiteiligen Video-Reihe, die am 17. und 19. Juli 2023 auf YouTube veröffentlicht wurde, kritisiert Marvin die Esoterik-Industrie. Insbesondere die Tatsache, dass mit falschen Heilsversprechen viel Geld gemacht werde, missfällt dem YouTuber.

Um aufzuzeigen, wie das Geschäft mit Esoterik funktioniert, startete er kurzerhand den Online-Shop „Zodiac Essentials“. Dafür legte er einen Instagram-Account mit gekauften Followern an und kontaktierte Influencer, die seine Produkte bewerben sollten.

Um es seinen Zielpersonen zu ermöglichen, die Falle zu erkennen, versteckte Marvin zahlreiche Easter Egg„ in seiner Kommunikation mit ihnen. So zeigte das Foto der vermeintlichen Kontakt-Person den mit einer App aufgehübschten YouTuber im Sommerkleidchen und auf einer beigefügten Karte konnte man mit geschultem Blick den Hinweis „Marvin war hier“ erkennen.

„Geldgeil und gewissenlos, wer dafür wirbt“

So verlief das Experiment: Insgesamt 3 Influencerinnen zeigt Marvin in seinen Videos. Die erste, Fitness-Influencerin Vanessa Mariposa, war ihm bereits 2020 und 2021 mit einer vermeintlichen Anti-Aging-Creme und seinem Film-Projekt A-Hole auf den Leim gegangen.

Ein drittes Mal ließ sich die 30-Jährige allerdings nicht reinlegen. Sie machte die Aktion des YouTubers sogar über ihren Instagram-Account öffentlich. Dennoch konnte er zwei weitere Influencerinnen für sich gewinnen:

Yasmin „Yasminfeee“ Schmidt hat über 344.000 Follower auf TikTok, wo sie die Heilsteine und Tarot-Karten von „Zodiac Essentials“ bewarb.

Tanja Makarić, die bereits wegen Werbung für Glücksspiel und Schönheitsoperationen in der Kritik stand, bewarb die vermeintlichen Heilsteine für ihre 650.000 Follower auf Instagram.

Marvin zeigt, wie die Influencerinnen von der vermeintlichen Wirkung der Steine schwärmen. Makarić scheint es der Rosenquarz besonders angetan zu haben, das sei der Stein der Verliebten. Der YouTuber stellt jedoch klar, dass es sich dabei gar nicht um einen Rosenquarz handelt, sie habe die Steine verwechselt.

Yasminfee behauptet, die Steine würden das Nervensystem unterstützen und sogar Elektrosmog in der Wohnung „umleiten“. Marvin urteilt: „Sie lügt für Geld.“

Besonders unschön: Der YouTuber hatte seinen E-Mails sogar ein Skript angehängt, in dem er schreibt, man glaube selbst nicht an die Wirkung, aber es verkaufe sich halt gut. Er fasst zusammen: „Ein geldgeiler, gewissenloser Influencer, wer dafür wirbt.“

Influencerin sagt: „Das war falsch“

Wie reagierten die Influencerinnen? Nachdem der Schwindel aufgeflogen war, äußerte sich Tanja Makarić über Instagram. Sie beglückwünschte Marvin für seine gelungene Aktion, bestand aber weiterhin darauf, tatsächlich an die Kraft von Heilsteinen zu glauben.

In einem Video erklärte sie später, es sei falsch gewesen, zu behaupten, dass ein Stein Depressionen heile. In solchen Fällen sei es immer richtig, einen Arzt aufzusuchen. Zudem sei es nie ihre Absicht gewesen, kranke oder schwache Menschen auszunutzen (via Watson).

