Neuer Koop-Shooter sieht aus wie Destiny in Unreal Engine 5 – Startet Open Beta auf PS5, Xbox und Steam

The Loot-Shooter The First Descendant hat im Rahmen der gamescom 2023 den Termin, für eine Open Beta bekannt gegeben.

Was ist das für ein Spiel?

The First Descendant ist ein kommender Loot-Shooter des koreanischen Entwicklerstudios Nexon, der als Free-to-play-Titel auf Steam, PS4, PS5, Xbox One und Xbox Series X|S erscheint.

Gespielt wird in einem SciFi-Setting, in dem die Spieler fiese außerirdische Wesen bekämpfen müssen.

Es gibt verschiedene Klassen, die alle über spezielle Fähigkeiten verfügen, 4-Spieler-Koop sowie Crossplay auf allen Plattformen.

The First Descendant setzt auf Unreal Engine 5 und wird in der Third-Person-Perspektive gespielt.

Worum geht es in The First Descendant? In The First Descendant schlüpft in die Rolle der sogenannten „Nachfahren“. Diese Nachfahren („Descendants“) verfügen über besondere Fähigkeiten.

Bereits in einem früheren Trailer erfahren wir, dass die Menschheit als Verlierer aus einem Kampf gegen Eindringlinge einer anderen Welt hervorgegangen sei. Diese bösen Aliens heißen Vulgus und opferten Menschen oder führten Experimente an ihnen durch.

Die Menschen haben bis zum Tod gekämpft, aber die Invasoren konnten dennoch alles zerstören. Irgendwann fanden die Menschen in alten Ruinen eine Macht, mit der ein Gegenangriff gestartet und endlich Widerstand geleistet werden konnte.

Den neusten gamescom-Trailer von The First Descendant seht ihr hier:

Welche Ähnlichkeiten zu Destiny gibt es? Generell erinnert das Spielprinzip des Loot-Shooters trotz 3rd-Person an Destiny oder andere Genre-Vertreter wie Warframe oder Outriders: Ihr wählt eine Klasse, rüstet euch mit Sci-Fi-artigen Schusswaffen sowie mächtigen Fähigkeiten aus und bekämpft in futuristischen Anzügen böse Aliens.

Bereits in einem Trailer von 2022 erkannten viele Fans eine Ähnlichkeit und bezeichneten The First Descendant als ein Baby von Destiny und Warframe.

Wir fassen Gemeinsamkeiten zusammen:

Sci-Fi-Setting

Story mit böses Aliens

Shooter-Gameplay

Klassen mit unterschiedlichen Fähigkeiten

Koop-Gamplay mit Raids und Bosskämpfen

Loot und Materialien als Belohnung für den Abschluss von Missionen und gewonnenen Bosskämpfen

Außerdem gibt etwas, das stark an einen Geist aus Destiny erinnert:

Beta-Start schon im September

Wann ist die Beta? Die Crossplay-Open-Beta von The First Descendant startet am 19. September 2023 und läuft bis zum 25. September, das gab Nexon auf der gamescom ONL 2023 mit einem neuen Trailer bekannt gab.

Wie könnt ihr an der Beta teilnehmen? Wenn ihr an der Beta teilnehmen wollt, könnt ihr euch auf der offiziellen Website des Spiels anmelden (via tfd.nexon.com). Dort wählt ihr dann eure Plattform aus und gebt eure E-Mail-Adresse an.

Als PC-Spieler werdet ihr auf die Steam-Seite von The First Descendant weitergeleitet, um dort den Beta-Zugriff zu beantragen.

MeinMMO-Autorin und Destiny-Expertin Britta hat bereits im Oktober 2022 an einer Beta zu The First Descendant teilgenommen und ihre Eindrücke zusammengefasst. Optisch erinnerte sie der Shooter dabei ebenfalls an Destiny, doch beim Gameplay dachte sie vor allem an Outriders:

Neuer Shooter “The First Descendant” startet auf Steam – Spielt sich wie ein koreanisches Outriders