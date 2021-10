DokeV war eines der bunten Highlights der gamescom 2021 – Zeigt nun neues Gameplay

Bereits vor zwei Jahren stellte Pearl Abyss den ersten Trailer zum Open-World-Spiel DokeV vor. Danach wurde es ruhiger um das Game, bis zur gamescom 2021. Dort zählte der neue Trailer von DokeV zu den Highlights. Nun zeigt der Entwickler neues Gameplay und gibt Einblick in die Entwicklung.

Was ist DokeV? Das ist wohl die derzeit noch am schwersten zu beantwortende Frage des ganzen Spiels. DokeV ist ein Open-World-Game, bei dem es darum geht, Monster zu euren Freunden zu machen und sie dann kämpfen zu lassen.

Das Konzept erinnert dabei recht offensichtlich an Pokémon und Tem-Tem, aber hat doch seinen ganz eigenen Charme. Denn die Kämpfe laufen nicht rundenbasiert, sondern in Echtzeit ab und auch euer Spielcharakter macht mehr, als nur herumzustehen.

Dabei soll der Schwerpunkt des Titels auf der Erkundung und der Geschichte liegen. So hat jeder Dokebi, wie die Monster heißen, eine eigene Questreihe. Absolviert ihr diese, wird das Dokebi euer Kumpel und kämpft dann auch für euch.

Der Kampf gegen den bösen Konzern “The Company” und seine fiesen Roboter steht dabei im Mittelpunkt der Hauptgeschichte von DokeV. Rundherum gibt es in der Welt aber viel zu entdecken.

Wie viel Multiplayer steckt drin? Ein MMO soll DokeV nicht werden. Dennoch bringt es Multiplayer-Aspekte im Koop als auch im kompetitiven Sinne mit. Wie genau diese aussehen, ist aber noch nicht weiter bekannt.

Der bunte Trailer für DokeV sorgte auf der gamescom 2021 jedenfalls für jede Menge Aufsehen. Sogar der grummelige Streamer Asmongold hat das Spiel gefeiert. Der Trailer zeigte bereits einige Spielszenen und vermittelt gut, welche Stimmung DokeV vermitteln möchte.

Hier könnt ihr euch den Trailer ansehen:

Wer macht DokeV? Besonders spannend ist auch, dass DokeV von einem Studio entwickelt wird, welches sonst eher wenig mit bunten und süßen Settings zutun hat. Pearl Abyss ist vor allem bekannt für das MMORPG Black Desert Online, das MOBA Shadow Arena oder den kommenden Shooter Plan 8.

DokeV sticht also deutlich aus den anderen Titeln hervor. Doch die Entwickler haben eine deutliche Vision für das Spiel. So soll es sich um die eigene Fantasie drehen und die Welt mit diesen fantastischen Elementen dabei in den Vordergrund rücken. Da ihr ein Kind spielt, ist vor allem die Fantasie-Welt eines Kindes für die bunte Optik verantwortlich.

Neues Gameplay und spannende Einblicke in die Entwicklung

Was gibt es neues? Ein etwa 10 Minuten langes Video vom koreanischen Kanal Subusu News hatte die Möglichkeit, die Entwickler bei Pearl Abyss zu besuchen und neue Eindrücke über DokeV zu sammeln.

In dem Video geht es in erster Linie um die Technik, die zum Einsatz kommt, um DokeV zu produzieren. Die enormen Details in der Spielwelt stehen im Mittelpunkt. Diese werden erreicht, indem reale Objekte und Menschen in einen eigens dafür gebauten 3D-Scanner gestellt werden.

Der 3D-Scanner verfügbt über 180 Kameras, die das Objekt dann fotografieren und grafisch am Computer in 3D darstellen. Auf diese Weise erstrahlt die Welt von DokeV in richtig guter Grafik und strotzt nur so vor Details.

Auch auf Motion-Capturing setzt Pearl Abyss bei der Entwicklung des Titels. Damit das alles gut miteinander funktioniert, kommt eine neue und eigens für DokeV entwickelte Engine zum Tragen.

Wie sieht das Gameplay aus? Subusu News zeigt erstmals Spielszenen, die tatsächlich gerade in-game gespielt werden. Sie stammen aus einer Preview-Version der Entwickler und wurden vom Bildschirm abgefilmt, da eine direkte Aufnahme nicht möglich war.

Zu sehen ist dabei ein Spielercharakter an einem Hafen. Gerade das Wasser macht hier einen enorm guten Eindruck, da es sehr dynamisch reagiert. Es folgen mehrere Wechsel der Tageszeit und des Wetters und deren Einfluss auf die Spielwelt.

Die neuen Szenen könnt ihr im Video ab Minute 5 sehen:

Besonders gut sehen dabei auch die Animationen des Charakters aus, der dabei zu sehen ist, wie er durch die Stadt bis zum Hafen läuft. Die Welt selbst allerdings wirkt dabei noch sehr leer. Es handelt sich aber um eine sehr frühe Spielversion, es ist also davon auszugehen, dass sie noch gefüllt wird.

Wann kommt DokeV? Ein möglicher Releasetermin wurde von Pearl Abyss bisher noch nicht genannt. Auch eine Alpha oder Beta-Version von DokeV ist derzeit nicht abzusehen. Daher ist es unwahrscheinlich, dass der Titel noch 2021 erscheint. Wir drücken aber die Daumen für 2022.

Was haltet ihr von DokeV? Ist der bunte Stil des Spiels genau euer Ding oder fragt ihr euch eher, wie DokeV aus den selben Köpfen kommen kann, wie Black Desert und Plan 8? Freut ihr euch auf den Release und was haltet ihr von dem Gameplay? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

In einem Interview mit den Entwicklern verspricht uns der Chef: “Spaß für die ganze Familie”.