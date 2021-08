Sogar der grummelige Asmongold und der harte Dr Disrespect feiern DokeV

Der Trailer des Action-Adventures DokeV, der zur gamescom 2021 veröffentlicht wurde, begeistert die Gaming-Community. Und obwohl das gezeigte Material eher “niedlich” ist, schmelzen sogar professionelle Grummler wie Asmongold oder der Macho Dr Disrespect dahin.

Was ist das für ein Spiel? Im Zuge der Opening Night Live, die am Mittwoch der gamescom 2021 lief, stellte das Spiel DokeV einen Trailer vor. Ursprünglich sollte das mal ein MMO werden, doch man änderte in der Entwicklung das Genre zu einem „Open-World Action-Adventure“.

Der farbenfrohe Trailer beeindruckt Fans vor allem durch die Optik, mit der die Welt, die Attacken, Charaktere und Monster designt wurden. Doch auch das Gameplay ist ein Aspekt, den Spieler loben.

So reagieren Asmongold und Dr Disrespect auf DokeV

Das ist der Trailer: Falls ihr das Video selbst noch nicht gesehen habt und euch erstmal einen Eindruck vom Spiel machen wollt, binden wir euch den neusten Trailer von DokeV hier ein.

Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Anzeige von GameStar Inhalten widerrufen DokeV Gameplay-Trailer | gamescom 2021

Asmongold über DokeV

Das sagt der Streamer: In einem seiner Livestreams schaute sich Asmongold zusammen mit seinen Zuschauern den gamescom-Trailer von DokeV an. Nach den ersten Szenen sagt der Twitch-Streamer: Wenn er 9 Jahre alt wäre, wäre das Spiel genau richtig für ihn. Dann nimmt der Trailer mehr Fahrt auf – zeigt Skateboard und mehr Action. Asmongold meint “Das Spiel sieht echt cool aus”. Als ein Charakter auf einem Alpaka reitet, fragt er überrascht “Oh, man hat Reittiere?”

Dann sagt er: “Das ist irgendwie cool. Es klingt verrückt, aber dieses Spiel spricht mich mehr an als viele der anderen, die ich vorher sah. Es ist so verrückt, aber irgendwie auch cool.”

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von Twitch, der den Artikel ergänzt. Twitch Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum Twitch Inhalt

Asmongold kennt man in der Community eher mit einem grummeligen Auftreten, bei dem er oft über Aspekte von Spielen meckert. Dass er den Trailer von DokeV so mag und mit weit offenen Augen und Mund schaut, ist besonders.

Dr Disrespect über DokeV

Das sagt der Streamer: Dr Disrespect schaute sich auf YouTube mit seinem Stream gemeinsam die Trailer der gamescom 2021 an. Bekannt für sein Macho-Auftreten in seiner Figur, dauerte es nur wenige Sekunden nach Start des DokeV-Trailers, bis der Streamer seinen “Snooze-Fest”-Stempel verteilte. Also eine “gähnende Beurteilung”. Doch sein Chat ist anderer Meinung und schreibt, wie gut das Spiel aussieht.

Der Streamer fragt: “Ja, euch gefällt das? Okay Moment. War ich zu voreilig? Das sah gerade echt gut aus. Moment, ich war wohl zu voreilig”. Dann sieht er mehr Gameplay: “Mir gefällt die Welt. Das sieht ja krass aus.” Dann fasst er zusammen “Okay, ich verändere mein Urteil” und gibt dem Spiel eine “Hot Caka”-Bewertung.

Wir binden euch den Stream hier ein. Sollte er nicht beim Zeitstempel starten, dann spult zu 2 Stunden, 46 Minuten und 10 Sekunden vor.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt

Dr Disrespect sagt, dass ein paar Szenen im Trailer wirken, als hätten sie wenig FPS. Das müssten sie noch beheben. Doch ihm gefällt auch, wie der Charakter in der Welt aussieht.

Wie gefällt euch das gezeigte Material zu DokeV? Könnt ihr euch den großen Streamern anschließen und findet das Spiel bisher gut, oder können euch die große bunte Welt und die Animationen bisher nicht überzeugen?

Schreibt uns eure Meinung dazu doch hier auf MeinMMO in die Kommentare. Sollte euch das Spiel gar nicht abholen, haben wir noch einen besonderen Tipp von unserer Chefredakteurin für euch: “Wenn ihr so einen fragwürdigen Geschmack habt wie ich, merkt euch Cult of the Lamb von der gamescom”