Neues MMORPG auf Steam ist Mischung aus Sims und Stardew Valley – Lässt euch euer eigenes Land regieren

Das neue MMORPG Polity (PC) lässt euch nicht nur einen neuen Planeten besiedeln und zum Präsidenten eines ganzen Landes werden, es funktioniert auch komplett ohne Kämpfe. Wie die Mischung aus Stardew Valley und Sims aussieht, verraten wir von MeinMMO euch hier.

Was ist das für ein Spiel? Polity geht einen Weg, der eher untypisch im MMORPG-Genre ist. Denn in diesem Game gibt es keinen einzigen Kampf. Stattdessen besiedelt ihr den neuen Planeten BD-2, welcher der Erde erschreckend ähnlich sieht.

Diesen müsst ihr allerdings nicht von fiesen Aliens befreien, sondern einfach nur bewirtschaften. Ihr baut also Getreide und Gemüse an und fällt ein paar Bäume, um es euch in eurer neuen Heimat gemütlich zu machen.

Nach und nach könnt ihr eine eigene Siedlung bauen und einem Job eurer Wahl nachgehen, ähnlich wie in den geistigen Vorbildern Sims. Diese Jobs bestehen dann aus verschiedenen Mini-Games.

Wie sieht das Endgame aus? Später könnt ihr dann zum Präsident kandidieren und müsst dann mit eurer Rede einige Bewohner des Landes überzeugen. Wenn ihr gewählt werdet, regiert ihr von nun an euer eigenes Land.

Andere Spieler können dann in eurem Land wohnen oder es sich zum Ziel machen, ein eigenes Land zu regieren. Ihr fungiert als Präsident dann sozusagen als eine Art Gildenleiter, wenn die Einwohner des Landes eure Gilde sind.

Anschließend könnt ihr euer Land und eure Siedlung immer weiter aus- und aufbauen und somit genau das kreieren, was euch glücklich macht. Denn Polity möchte ein Spiel sein, bei dem ihr euch wohl fühlt.

In Polity könnt ihr Freunde in eure Stadt einladen.

Wann könnt ihr spielen? Das Game befindet sich derzeit in einer geschlossenen Betaphase, ist aber bereits auf Steam, damit ihr es in eure Wunschliste packen könnt. Dort soll der Early Access dann im Juni 2022 starten.

Der finale Release des Titels ist ebenfalls im Jahr 2022 geplant. Steam listet den Titel derzeit noch als kostenlos, weitere Informationen zum finalen Preis oder dem endgültigen Geschäftsmodell gibt es derzeit aber noch nicht.

Wenn ihr allerdings jetzt schon mitspielen wollt, könnt ihr euch direkt auf der Website von Polity für die geschlossene Beta anmelden, die noch kein End-Datum hat und seit August läuft (via polityonline.com).

Die Community ist begeistert

Was sagen die ersten Tester? Die ersten Leute, die Polity bereits spielen konnten, sind von der Idee des Spiels begeistert und lassen positive Rückmeldungen hören. Allgemein ist die Community um Polity herum noch sehr klein, aber das kann sich ja jederzeit ändern.

Da es eine geschlossene Betaphase ist, fehlt es dem Spiel derzeit an einigen Ecken noch an Feinschliff. So fehlen teilweise Animationen und auch Inhalts-technisch ist Polity noch nicht fertig. Dennoch scheint die Beta in den Augen der Tester einen soliden Eindruck zu machen.

Auch einfach mal auf der Bank sitzen kann in Polity zur sozialen Interaktion werden.

Was sagt die Community? Einige der Tester konnten ihre Erfahrungen bereits Form von Videos auf YouTube teilen. Der größte davon ist der YouTuber KiraTV, der mit seinem Video zu Polity über 10.000 Menschen erreichen konnte. Die Kommentare darunter sind durchweg positiv (via YouTube):

Indie Patron, der das Spiel ebenfalls bereits testen konnte, schreibt: “Wir brauchen wirklich mehr dieser sozialen Spiele,”

Der User Nate C W schreibt: “Das sieht spaßig aus. Es scheint mir ein guter Weg zu sein, um einfach mal ein paar Stunden abzuschalten. Ich glaube, dass Polity viele Zielgruppen abholen kann und auch Casual- und Nicht-Gamer in einer virtuellen Welt zusammenbringen kann.”

User Skaatje ist bereits überzeugt und schreibt: “Oh man, ich sehe mich jetzt schon süchtig danach sein”

Was haltet ihr von dem Ansatz von Polity? Gefällt euch ein Spiel, in dem ihr gar nicht kämpfen könnt? Wollt ihr ebenfalls mehr soziale MMORPGs oder spricht auch das Konzept nicht an? Schreibt es uns gerne in die Kommentare hier bei MeinMMO.

