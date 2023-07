Baldur’s Gate 3 ist schon vor dem Release ein Topseller auf Steam, lässt sogar den Überraschungs-Hit des Sommers hinter sich

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Die Topseller-Positionierung von Baldur’s Gate 3 zeigt sich auch in den Spielerzahlen. Während das Rollenspiel im Juni 2023 auf durchschnittlich 2.107 Spieler auf Steam kam, sind es in den vergangenen 30 Tagen, in denen der Juni noch teilweise einfließt, schon durchschnittlich 5.777 (Stand: 18. Juli 2023, via SteamCharts )

Ebenfalls hinter Baldur’s Gate ist der Überraschungs-Hit des Sommers, Dave The Diver , in dem ihr einen korpulenten Taucher spielt, der die geheimnisvolle und gefährliche Tiefsee erkundet.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Insert

You are going to send email to