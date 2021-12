Eines der meistverkauften Spiele auf Steam 2021 ist noch nicht einmal erschienen

Valve hat im Dezember die Topseller und meistgespielten Spiele 2021 auf der PC-Plattform Steam veröffentlicht. Unter den Top 100 findet sich dabei ein Spiel, das noch gar nicht wirklich erschienen ist: Baldur’s Gate 3.

Was ist das für ein Spiel? Baldur’s Gate 3 ist ein offizieller Ableger des weltbekannten Rollenspiels “Dungeons and Dragons”. Es handelt sich um ein taktisches, rundenbasiertes Rollenspiel in isometrischer Perspektive („schräg von oben“).

Ihr spielt dort einen Helden in den „Forgotten Realms“, welchem der Parasit eines gefährlichen Gedankenschinders eingesetzt wurde. Was genau ihr mit dieser Grundsituation anfangt, ist euch überlassen – in jedem Fall bestreitet ihr das Abenteuer aber in einer Gruppe mit NPCs oder Freunden im Koop.

Euch stehen die Klassen des Rollenspiels und die Regeln des Pen and Papers zur Verfügung – inklusive richtigen Würfel-Würfen in digitaler Form. Entwickelt wird das Spiel von Larian Studios, welche sich schon mit der Divinity-Reihe einen Namen für Rollenspiele gemacht haben. Der neuste Teil der Reihe, Divinity: Original Sin 2, ist eines unserer besten Koop-Spiele 2021.

Wo steht Baldur’s Gate 3 auf Steam? In den Topsellern 2021 auf Steam steht Baldur’s Gate 3 auf den Plätzen 41-100. Die Liste ist nicht geordnet, weswegen der genaue Stand nicht zu bestimmen ist.

In der gleichen Kategorie finden sich jedoch große Hits wie The Elder Scrolls V: Skyrim, Crusader Kings 3 oder Survival-Klassiker wie DayZ und The Forest, welches Ende 2021 noch über 30.000 Spieler anlocken konnte.

Dabei ist Baldur’s Gate 3 noch nicht einmal erschienen. Der Early Access startete am 6. Oktober und die Entwickler haben immer wieder betont, dass das Spiel noch nicht fertig sei. Nur, wer wirklich bei der Entwicklung helfen will, solle schon vorab spielen.

Einen konkreten Release für Baldur’s Gate 3 gibt es noch nicht. Wir von MeinMMO haben Baldur’s Gate 3 schon direkt nach Early-Access-Release angespielt:

Das sind die Topseller: Die Topseller auf Steam setzen sich aus Verkäufen sowie Ingame-Einnahmen zusammen, etwa Mikrotransaktionen. Da die Liste nicht geordnet ist, lässt sich nicht genau sagen, welche der Top-12-Games die absolut stärksten sind. Die Liste sieht aus wie folgt:

Besonders spannend ist hier das im Februar erschienene Valheim. Dieses ist zugleich eines der 10 Spiele mit der meisten Spielzeit (via Steam). Valheim ist ein kleines Indie-Projekt aus Schweden, dessen Erfolg die Entwickler absolut überrannt hat.

Empfohlener redaktioneller Inhalt An dieser Stelle findest du einen externen Inhalt von YouTube, der den Artikel ergänzt. YouTube Inhalt anzeigen Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Personenbezogene Daten können an Drittplattformen übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Link zum YouTube Inhalt Der Trailer zum ersten großen Update Hearth & Home.

Obwohl auch Valheim noch in Entwicklung ist erst noch neue Inhalte bekommt, begeistert es noch immer im Schnitt über 20.000 Spieler (via steamcharts.com). Im September erhielt Valheim sein erstes großes Update „Hearth & Home“.

Bedenkt dabei, dass sich diese Spieler- und Verkaufszahlen nur auf Steam beziehen und keine anderen Plattformen wie PlayStation und Xbox einbeziehen. Einige Teile der Welt haben jedoch seit dem 24. Dezember anscheinend nur noch eingeschränkten Zugriff auf die Dienste der Plattform:

