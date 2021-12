Wie Nutzer aus China berichten, ist die globale Version von Steam aus China nicht mehr zu erreichen, obwohl die Chinesen verrückt nach PC-Gaming sind. Die Sperre kam am Abend des 24.12. Die Nutzer in englischsprachigen Foren reagieren nicht sonderlich solidarisch: Allgemein heißt es, man wundert sich, warum das so lange gedauert hat.

Woher kommt die Nachricht? Die Nachricht tauchte in der Nacht von Freitag auf Samstag auf. Sie verbreitete sich über Foren wie Resetera, reddit oder über den bekannten Dataminer „Santa Ricky“ auf Twitter.

Etwa um 21:00 Uhr an Heiligabend deutscher Zeit, am 24.12., soll die Web-Site-domain „Steam“ in China geblockt worden sein. Das bedeutet, dass die internationale Seite Steam mit all ihren Unterfunktionen nicht mehr einfach so von China aus zu erreichen ist.

Weitere Details zu der Nachricht, irgendwelche klare Aussagen der kommunistischen Partei kennen wir aber nicht, sondern die Leute spekulieren nur, was dahinterstecken könnte.

China hat eigene Version von Steam, aber mit weniger als 100 Spielen

Was könnte dahinterstecken? In Foren vermutet man, dass der Bann von „Global Steam“ eine logische Folge davon ist, dass China seit Februar 2021 seine eigene Version von Steam hat, die aber kaum wer nutzt, weil es dort nur 98 Spiele gibt, statt 60.000 wie in der internationalen Version.

Die chinesische Regierung hat sich in den letzten Jahren zu einem rigiden Kurs gegen Online-Gaming entschieden, vor allem Mobile-Games hat man ins Visier genommen. Offiziell fürchtet man um das Augenlicht von Kindern und Jugendlichen, denn in China grassiert Kurzsichtigkeit, weil Kinder wie irre aufs Handy starren.

In den letzten Jahren gab es über Monate einen Bann, sodass keine neuen Spiele erscheinen durften, und starke Spielzeitbeschränkungen für Kinder und Jugendliche, die mit Gesichtserkennungs-Software einhergingen.

Allgemein hat China die Industrie in einem starken Griff, riesige Konzern wie Tencent haben zwar enge Verbindungen zu „der Partei“, fürchten aber jeden Presse-Artikel in parteinahen Zeitungen, in denen Online-Gaming schon mal als „digitales Opium“ beschrieben wurde.

Die rauschenden Zeiten, in denen chinesische Konzerne im Goldrausch Gewinne scheffelten, scheinen seit einigen Jahren jedenfalls vorbei zu sein – jetzt balanciert man auf einer dünnen Linie.

Wie wird das diskutiert? Wahnsinnig viel Solidarität gibt es in englisch-sprachigen Foren nicht. Es gibt etwa 3 Meinungen:

Die einen sagen: „Ich wunder mich, warum das nicht früher passiert ist“ – im Wesentlichen traut man China alles zu, was in Richtung Zensur und Einschränkung geht.

Andere sagen: „Oh, das heißt wohl, dass es in CS:GO jetzt weniger Cheater gibt und ich endlich wieder PUBG spielen kann“ – sind doch chinesische Spieler oft als Schummler verschrien.

Dritte sagen: „Die werden wahrscheinlich einfach VPN nutzen und wir werden kaum was bemerken“

So richtig überrascht scheint von der Meldung jedenfalls keiner zu sein.

LoL ist riesig in China. Viele Weltmeister-Teams kommen daher.

Wie spielt man in China denn?

Der große Unterschied zum Westen: In China spielen Konsolen wie PlayStation 4/5 oder Xbox praktisch keine Rolle

PC-Gaming findet meistens nicht zu Hause statt, sondern in öffentlichen Internet-Cafés. Dort werden Multiplayer-Online-Spiele gezockt: einige, die auch wir kennen, wie LoL, Overwatch oder CS:GO, aber auch viele eigene Titel wie Crossfire, Dungeon Fighter Online oder Journey to the West

Seit vielen Jahren ist Mobile-Gaming in China im Trend: Ein Spiel wie “Honor of Kings”, eine Art Mobile LoL, hat unfassbar viele Spieler und Spielerinnen, weil es eng mit riesigen Social-Media-Plattformen verbunden ist

Mit dem Phänomen, warum chinesische Spieler als Cheater gelten, beschäftigen wir uns auf MeinMMO hier:

