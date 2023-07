Steam: Die Deutschen lieben das neue Jagged Alliance 3, aber ist es gut? Reviews und Spielerzahlen

Der FIFA-Nachfolger EA Sports FC 24 hat endlich einen Ankündigungstrailer und gibt einen ersten Eindruck, was euch in dem Spiel erwartet.

Spieler auf Steam sind von einem neuen Shooter begeistert, weil er 2 Genres mixt – „Das ist, was wir in Spielen wollen“

Blizzard erinnert aufdringlich daran, was ihr vor Season 1 in Diablo 4 noch erledigen solltet

Wie kommt Jagged Alliance 3 auf Steam an? Ganz ordentlich. Auf Steam steht es aktuell bei 82 % positiven Reviews. Doch Jagged Alliance 3 hat das Problem, mit seinem überragenden Vorgänger verglichen zu werden und schneidet im Vergleich nicht so prickelnd ab.

