Wenn ihr der ultimative Bösewicht sein wollt, hat uns der Chef-Entwickler eine Anleitung gegeben, wie ihr das in Baldur’s Gate 3 machen könnt

Kaum ein Spiel schafft es, dass man sich wie der echte Bösewicht fühlt. MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski glaubt, dass Baldur’s Gate 3 genau diese Fantasie erfüllen kann. Sie sprach mit Chef-Entwickler Swen Vincke darüber, wie man in seinem Rollenspiel den ultimativ bösen Weg geht.

Es ist ein heißer Tag in Belgien (Gent) und ich habe gerade die neueste Version von Baldur’s Gate 3 gespielt. Ich bin zu Besuch bei Larian Studios, die im August eines der am meisten erwarteten Rollenspiele der letzten Jahre veröffentlichen. Das Spiel wird im August für PC erscheinen, also einen Monat früher als geplant.

Während meines Besuchs kündigen die Entwickler den neuesten „Origin“-Charakter an. Das sind vorgefertigte Charaktere, die man als Alternative zu einem eigenen Charakter spielen kann. Origins haben ihre eigene Geschichte, die ihr im Laufe des Spiels entdeckt.

The Dark Urge ist sein Name, der übersetzt so viel wie „ Das Dunkle Verlangen” bedeutet. Mit ihm spielt man einen wahnsinnigen, blutrünstigen Mörder.

Mehr zum Thema Ihr dürft in Baldur’s Gate 3 einen wahnsinnigen Mörder spielen, der so übel ist, dass selbst böse NPCs euch fürchten von Benedict Grothaus

Ich fange an, über den ultimativen Bösewicht nachzudenken und wie Baldur’s Gate 3 einem die Möglichkeit gibt, genau diese dunkle Fantasie auszuleben. Es gibt nicht viele Spiele da draußen, die einem das wirklich erlauben.

Als ich zu meinem Interview mit Swen geführt werde und er mit einem freundlichen Lächeln friedlich auf einer Parkbank sitzt, ist für mich der perfekte Moment gekommen, ihn nach dem ultimativ bösen Guide für sein Spiel zu fragen.

Folge immer dem dunklen Trieb

MeinMMO: Ich denke, Baldur’s Gate 3 ist ein wirklich gutes Spiel, um einen extrem bösen Charakter zu spielen. Du hast in deiner Präsentation viele böse Sachen gemacht, wie ein Kind ermorden oder Teile deiner Gruppe für einen absurden Plan zu opfern. Ich denke, du bist genau die richtige Person, um mir Tipps zu geben, wie ich in Baldurs Gate 3 den ultrabösen Charakter spielen kann.

Swen Vincke: Wenn du der ultimativ böse Charakter sein willst, würde ich dir empfehlen, The Dark Urge zu spielen und seinem Trieb zu folgen. Jedes Mal, wenn du die Wahl hast, seinen finsteren Gedanken zu folgen, tust du genau das. Dann wirst du wirklich böse.

MeinMMO: Worauf muss ich achten, wenn ich Entscheidungen treffe? Was gehört dazu, einem dunklen Pfad zu folgen?

Swen Vincke: Du bekommst große Macht, wenn du dem dunklen Trieb folgst. Ich will nicht zu viel verraten, aber dein Trieb ist mit etwas sehr Bösem verbunden. Du wirst oft aufgefordert, Dinge zu tun, die sehr böse sind, und wenn du dem folgst, wächst deine Macht sehr schnell. Aber du wirst sehr einsam und endest allein.

Mehr zum Thema Entwickler des größten deutschen MMORPGs sagt: „Früher waren MMORPGs spannender, weil man böse sein durfte“ von Leya Jankowski

MeinMMO: Einer deiner Kollegen hat mir erzählt, dass du alleine endest, wenn du dem dunklen Pfad folgst. Woher kam diese Idee?

Swen Vincke: Wenn du mit Leuten zu tun hast, die böse sind und viel Macht haben, will jeder diese Macht haben. Irgendwann muss man sie alle loswerden.

MeinMMO: Gibt es keine Gefährten, die mehr auf der bösen Seite sind, die man mitnehmen kann?

Swen Vincke: Auf jeden Fall kannst du böse Begleiter mitnehmen. Aber du musst ihnen ja etwas geben. Also wenn du wirklich böse spielen willst, musst du einfach jede Konkurrenz loswerden.

Wenn du einen Begleiter mitnimmst, musst du ihm bis zu einem gewissen Punkt vertrauen. Also würde ich sie alle umbringen. Dann würde ich ein böser Gott werden, was möglich ist. Ich würde jeden bei der ersten Gelegenheit umbringen, so dass ich mich nicht mit ihnen befassen muss.

MeinMMO: Moment, du kannst ein böser Gott werden?

Swen Vincke: Ohne zu viel zu verraten, ja, du bekommst göttliche Kräfte.

Seht hier den Release-Trailer von Baldur’s Gate 3

Nur wenige wollen der Bösewicht sein

MeinMMO: Warum glaubst du, dass es so wenige Spiele gibt, die dich wahrhaftig böse sein lassen?

Swen Vincke: Das ist richtig viel Arbeit. Wir haben das im Spiel, weil es uns wichtig war, dass du wirklich eine Wahl bekommst. Jede Entscheidung muss irgendwo hinführen

Statistisch gesehen, spielen die meisten Leute eh nicht böse. Wenn 95% deiner Zielgruppe gut spielen und nur 5% böse, dann lohnt sich die Arbeit kaum. Aber auch wenn es nur wenige sind, glaube ich, dass es wichtig ist eine Wahl zu haben, weil deine Entscheidungen sonst nichts wert sind.

MeinMMO: Hast du Daten aus dem Early Access, was eure Spieler eher gemacht haben?

Swen Vincke: Diese Daten schaue ich mir lieber nicht an, weil das sonst meine Entscheidungen beeinflussen würde. Wir haben Dinge da drin, die unfassbar teuer sind und nur 0,00001% werden die sehen, aber das ist wie ich das Game haben möchte.

MeinMMO: Warum ist es so schwierig einen bösen Pfad umzusetzen? Es muss sich auch böse anfühlen, wenn du etwas tust und nicht viele Games schaffen das.

Swen Vincke: Du brauchst eine Motivation um böse oder gut zu sein, du brauchst einen Grund irgendwo dazwischen zu sein. Wir sind bei irgendwas von 170 Stunden an Cinematics im Spiel, einfach nur um verschiedene Auswahlmöglichkeiten zu bedienen. Du wirst niemals alles davon sehen, das ist unmöglich. Wir wollen auch gar nicht, dass du das alles siehst.

Eine gute Schurken-Geschichte braucht einen Grund

MeinMMO: Was glaubst du persönlich, was eine gute Schurken-Geschichte ausmacht?

Swen Vincke: Ein Grund, ein Schurke zu sein. Also warum bist du auf diesem Weg?

Am Anfang des Spiels triffst du ein paar Flüchtlinge und du entscheidest über ihr Schicksal. Du kannst sie zurücklassen oder du bringst sie um, um einen bösen Kult zu infiltrieren. Wenn du den mörderischen Weg nimmst, triffst du eine Frau, eine Drow, ihr Name ist Minthara und du kannst mit ihr schlafen.

Du triffst sie später wieder und sie ist beim Kult in Ungnade gefallen. Jetzt kannst du dich wieder entscheiden, sie umzubringen oder du kannst sie retten, indem du ihr hilft zu fliehen. Sie wird dann deine Begleiterin.

Sie erzählt dir, dass sie böse Dinge getan hat, weil sie Teil des Kultes war und dem gefolgt ist. Sie fragt dich dann, warum du all diese bösen Sachen getan hast, was dein Grund war. Warum hast du all diese Leute umgebracht? Ich wurde kontrolliert, du nicht. Also Warum?

Und jetzt kannst du dich entscheiden, was deine Motivation war und sagst das. Das ist ein wirklich guter Moment, wenn sie dich das fragt. Du bekommst auch viele interessante Antworten, aus denen du wählen kannst.

Ohne Vertrauen gäbe es keinen dunklen Pfad

MeinMMO: Das ist wirklich schlau. Als ich mir deine Gameplay-Präsentation angesehen habe, ist mir etwas aufgefallen. Wenn ich an eine böse Person denke, ploppt als erstes in meinem Kopf auf, dass ich einfach herumrenne und jeden umbringe. Aber in Baldur’s Gate 3 hat böse viel mit Manipulation zu tun, was ich interessant finde.

Swen Vincke: Es gibt zwei große Themen im Spiel, eines davon ist Vertrauen. Vertrauen ist wichtig für uns, weil das Spiel über eine Gruppe läuft. Es ist im Grunde eine Gruppe von Menschen, die sich aus einem Grund zusammengefunden haben. Sie haben das gemeinsame Problem, einen Parasiten im Kopf zu haben, den sie loswerden müssen.

Und wenn man es mit einer Gruppe von Menschen zu tun hat, die zusammen reisen, müssen sie einander vertrauen. Also haben wir sie in verschiedene Szenarien gesteckt und ihnen Hintergrundgeschichten gegeben, in denen sie einander direkt misstrauen. Es gibt Möglichkeiten, dass sie sich gegenseitig vertrauen und so gut miteinander auskommen, dass sogar ein gewisses Maß an Manipulation in Ordnung ist. Aber es gibt auch die andere Seite, wenn sie sich gegenseitig misstrauen.

Alle haben ihre Geheimnisse. Im Spiel kann man ihre Gedanken lesen, um herauszufinden, was ihre Wünsche und Geheimnisse sind. Das ist etwas, was man moralisch nicht tun sollte. Und wenn sie es herausfinden, kann das der Grund sein, warum sie dich angreifen oder deine Gruppe verlassen.

Aber du kannst damit durchkommen, wenn du den bösen Weg gehen willst. Die Tatsache, dass Vertrauen so wichtig ist, macht dieses böse Storytelling erst möglich.

Mit Dark Urge habt ihr immer eine Stimme im Kopf, die euch auf einen dunklen Pfad führen will

Warum der Release vorgezogen wurde

MeinMMO: Ihr habt euch entschieden, den Release vorzuziehen. Warum habt ihr das gemacht? Die meisten Studios sagen, dass sie später kommen, besonders während der Pandemie.

Swen Vincke: Das hatte mehrere Gründe. Einer davon war, dass wir entscheiden mussten, ob wir die Veröffentlichung auf allen Plattformen gleichzeitig machen. Das war zunächst unser Ziel. In diesem Fall hätten wir den Release weiter nach hinten verschieben müssen.

Das wollten wir nicht, weil wir schon seit 6 Jahren an dem Spiel arbeiten. Auf dem PC ist es schon fast fertig. Also haben wir uns gesagt, wenn wir den Release aufteilen, können wir den PC zuerst rausbringen.

Es ist eine ziemlich volle Saison, viele Spiele kommen raus. Viele werden nach Aufmerksamkeit schreien. Anfang August ist noch relativ frei, da können wir uns mit der PC-Version positionieren. Und dann werden wir die PS5-Version ein bisschen nach hinten schieben, weil die noch ein bisschen mehr Arbeit braucht.

Das hat auch Druck von unserem Team genommen, weil wir jetzt eins nach dem anderen machen können. Erst PC, dann Konsole. Hätten wir das verschoben, wäre es Ende des Jahres gewesen und das wollten wir nicht.

MeinMMO: Gibt es bestimmte Spiele, die ihr vermeiden wolltet? Ich meine natürlich Starfield.

Swen Vincke: Ich wollte gerade sagen, ob du mich nach Starfield fragen willst. Also dieses Jahr hatten wir: Zelda, Diablo, Starfield, das neue Cyberpunk und wir haben noch nicht mal Ende Oktober. Wenn der August unser Monat ist, bin ich glücklich.

An dieser Stelle schonmal ein Danke an Swen Vincke, dass er sich die Zeit genommen hat, über das Böse in Baldur’s Gate 3 mit mir zu sprechen.

Es gibt noch einen zweiten Teil des Interviews, in dem ich mit Swen über den Einsatz von KI in der Spieleentwicklung gesprochen habe. Das passt aber thematisch nicht so gut zum Rest des Interviews, deshalb teilen wir es an dieser Stelle auf und geben ihm seinen eigenen Raum.

Was sagt ihr zum ultimativ bösen Pfad in Baldur’s Gate 3? Habt ihr nach diesem Interview jetzt Lust, diesen zu gehen?