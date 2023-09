Wir stellen Wizards of the Coast 7 zu Baldur’s Gate 3 und Dungeons & Dragons

Baldur’s Gate 3 ist ein enorm erfolgreiches Videospiel: Das auf dem Pen & Paper Dungeons & Dragons basierende Game rauschte durch die Steam-Charts. Anlässlich des PS5-Releases hat MeinMMO-Redakeur Benedict Grothaus die Lizensinhaber Wizards of the Coast dazu befragt, was für Auswirkungen der Erfolg gerade auf die Franchise hat.

Baldur’s Gate 3 feierte kürzlich seinen Release auf der PS5. Zuvor hat sich das Rollenspiel schon wahnsinnig gut auf dem PC verkauft.

MeinMMO: Baldur’s Gate 3 ist ein enormer Erfolg mit etwa einer Million Spielern allein auf dem PC. Wie fühlt es sich an, zu sehen, wie ein Franchise im Medium Videospiel zu solchen Höhen aufsteigt?

Wizards of the Coast: Es ist fantastisch zu sehen, dass Larians Geschichten und Rollenspiele so viele ansprechen, darunter Kritiker, Fans und D&D-Spieler auf der ganzen Welt. Wir wussten, dass sie der perfekte Partner sind, um D&D mit diesem unglaublich erfolgreichen Spiel in das moderne Videospielzeitalter zu bringen.

Wizards erwartete mit Spannung die Konsolenveröffentlichung von Baldur’s Gate 3 Anfang September und freut sich auf eine glänzende Zukunft der Franchise in weiteren Videospielen. Wir sind sehr erfreut über den Erfolg von Baldur’s Gate 3 auf dem PC. Wir gratulieren dem Team von Larian, dass es bereits jetzt ein Hit und ein Anwärter auf die Auszeichnung als Game of the Year ist!

Aufbauend auf dem Erfolg von 2,5 Millionen verkauften Einheiten im Early Access haben sie fast 1 Million gleichzeitige Spieler auf Steam und viele weitere Millionen verkaufter Einheiten seit dem offiziellen PC-Launch am 3. August verzeichnet.

MeinMMO: Wie lief die Kommunikation zwischen Wizards of the Coast, dem Eigentümer der IP, und Larian Studios ab?

Wizards of the Coast: Wie bei jedem kreativen Projekt muss man Partner finden, die hart daran arbeiten, neue Erfahrungen zu schaffen, die nicht nur Fans der Marke begeistern und überraschen, sondern auch neue Fans ansprechen. Mit Larian wurde die Arbeit an Baldur’s Gate 3 abgesprochen, und nach dem Erfolg, den sie mit der Divinity-Reihe hatten, wussten wir, dass sie das RPG-Genre beherrschen und das Spiel in guten Händen sein würde. Ihre Liebe zu D&D und ihr handwerkliches Können scheinen in jedem Moment des Spiels durch.

Wizards of the Coast hatte absolutes Vertrauen in Larian Games. Das Vertrauen hat sich ausgezahlt.

MeinMMO: Im Vergleich zu weniger erfolgreichen Spielen mit Wizards IPs in der Vergangenheit, wie Magic: Legends oder Dark Alliance, was waren hier die Hauptunterschiede?

Wizards of the Coast: Wir haben eine lange Geschichte digitaler Spiele, von aktuellen Beispielen wie Baldur’s Gate 3 über Magic the Gathering Arena und Monopoly Go! auf dem Handy bis hin zu Pools of Radiance und den anderen frühen Gold Box-Spielen. Einige der besten Ausdrucksformen von D&D sind Videospiele – aber manchmal passen sie einfach nicht ganz.

Es ist schwierig, eine bestimmte Entscheidung oder ein bestimmtes Feature hervorzuheben, wenn man ein so breites Portfolio hat, und wir lernen ständig dazu und versuchen, das bestmögliche Videospielerlebnis zu bieten.

Die Sorgfalt und der Aufwand, die Larian in Baldur’s Gate 3 gesteckt hat, von den Anfängen in den späten 2010er Jahren über drei Jahre Early Access bis hin zur Veröffentlichung hier im Jahr 2023, waren der Schlüssel dazu, dass es sich wirklich in die Riege der klassischen C-RPGs aller Zeiten einreihen konnte.

MeinMMO: Was den jüngsten Ärger um die offene Lizenz von D&D angeht: Was hat sich nach Baldur’s Gate 3 an dem Thema geändert?

Wizards of the Coast: Die Arbeit von Larian an Baldur’s Gate 3 ist davon nicht betroffen, da es bereits eine Lizenzvereinbarung zwischen ihnen und Wizards gab. Wir unterstützen alle Entwickler von Tabletop-Spielen und deshalb haben wir uns entschlossen, die D&D-Regeln unter eine Creative-Commons-Lizenz zu stellen, damit alle sie nach ihren Vorstellungen nutzen können!

MeinMMO: Was für neue Ideen können wir in Zukunft rund um D&D erwarten, insbesondere in Bezug auf Videospiele?

Wizards of the Coast: Während es erfreulich ist, dass Baldur’s Gate 3 all seine wohlverdienten Lorbeeren erhält, freuen wir uns unglaublich darauf, dass die D&D-IP in allen möglichen Videospielgenres zum Ausdruck kommen wird. Es gibt so viele Möglichkeiten, die Welt von D&D zu erkunden und ein Publikum unter den Spielern zu finden, nachdem BG3 und der Film D&D: Honor Among Thieves die Türen weit aufgestoßen haben.

Von Filmen, Serien, Kochbüchern und Minecraft-DLCs

MeinMMO: D&D hat in der Popkultur und in der Gesellschaft insgesamt einen Aufschwung erlebt, auch dank Dingen wie Critical Role, Stranger Things und dem neuen D&D-Film. Welche Pläne gibt es für die Zukunft der Franchise in anderen Medien?

Wizards of the Coast: Wir freuen uns, dass so viele Leute begeistert sind, D&D als Rahmen für Fantasy-Geschichten zu nutzen. Es gibt eine Menge Projekte, an denen wir arbeiten, die verschiedene Aspekte von D&D zum Leben erwecken.

Es gibt zum Beispiel Filme und Fernsehsendungen, die wir gerne wieder entwickeln würden, sobald die Hollywood-Produktionen wieder anlaufen. Mehr Informationen zu einigen dieser Shows von Autoren wie Rawson Marshall Thurber werden folgen. Für Minecraft wird es bald einen spannenden, auf einer D&D-Geschichte basierenden DLC für mehrere Plattformen geben.

Auf der Verlagsseite wird das neueste D&D-Kochbuch Heroes Feast: Flavors of the Multiverse eure Tische mit den fantastischsten Gerichten schmücken, die ihr auf dieser Ebene, basierend auf der IP, zubereiten könnt. Und wenn ihr gerne Leuten beim Kochen zuseht, wird die Heroes Feast-Show, die auf dem FAST-Kanal D&D Adventures ausgestrahlt wird, einige dieser Rezepte in einer D&D-Version einer Koch-Fernsehshow zum Leben erwecken.

Wizards of the Coast kündigte vor etwa einem Jahr One D&D an, ein neues Spielsystem, dass das aktuelle D&D 5. Edition ablösen soll. Hier der Ankündigungs-Trailer:

MeinMMO: Wie geht es weiter mit D&D als Ganzes?

Wizards of the Coast: Es ist kaum zu glauben, aber Dungeons & Dragons feiert im Jahr 2024 sein goldenes Jubiläum. Das ist richtig, D&D wird 50 Jahre alt!

Wizards wird das Jahr nutzen, um den kulturellen Einfluss zu feiern, den dieses Spiel auf das Bewusstsein hatte – von dem Konzept der “Trefferpunkte” und “Stufen”, dass in fast jedem Spiel auf dem Markt zu finden ist, bis hin zu einer Auffrischung der Regeln, die das Spiel zu einem solchen Erfolg gemacht haben.

Die Überarbeitung des Spieler-, des Monster- und des Spielleiterhandbuchs durch das Regelupdate 2024 wird von einer Abenteuergeschichte begleitet, die eine Hommage an die gesamte Geschichte des Spiels und seine beliebten Schauplätze darstellt. Wizards arbeitet im Jahr 2024 auch mit einer Vielzahl anderer Marken zusammen, um die IP im Rahmen der Feierlichkeiten zum 50-jährigen Jubiläum von D&D einem noch größeren Publikum zugänglich zu machen.

Wir können noch nicht alles verraten, aber D&D-Fans sollten wissen, dass die Zukunft so rosig ist, dass man eine Sonnenbrille tragen muss!

Vielen Dank an Wizards of the Coast für die Beantwortung unserer Fragen!

Habt ihr noch Dinge, die ihr schon immer von Wizards of the Coast wissen wolltet? Schreibt sie uns in die Kommentare.

Und wenn ihr Bock auf noch mehr Dungeons & Dragons-Content habt, schaut gerne einmal bei Ready to Roll vorbei! Die acht Episoden umfassende erste Staffel ist eine Kollaboration mit unseren Kollegen bei GameStar Talk und ihr könnt MeinMMO-Redakteurin Sophia beim D&D spielen erleben. Hier geht es zur ersten Episode.