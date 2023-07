Der Chef-Entwickler eines der größten Rollenspiele der Welt über ChatGPT in der Spiele-Entwicklung: „Ein Werkzeug wie jedes andere“

Bei einem Besuch des Studios hinter Baldur’s Gate 3 hatte MeinMMO-Chefredakteurin Leya Jankowski die Gelegenheit, Studioleiter Swen Vincke zu seinen Gedanken über KI in der Spiele-Entwicklung zu befragen. Seine Ansichten dazu sind pragmatisch.

Vor einigen Tagen luden die Larian Studios verschiedene Content Creator und Medien ein, die neueste Version von Baldur’s Gate 3 kurz vor der Veröffentlichung im August zu begutachten. Während des Besuchs wurden verschiedene Dinge gezeigt:

Ihr dürft einen wahnsinnigen Mörder spielen, der so grausam ist, dass selbst böse NPCs euch fürchten

Es ist möglich mit einem Druiden in Bären-Form eine intime Nacht zu verbringen. Sehr intim.

Nachdem ich den Chef-Entwickler Swen Vincke über den ultimativ bösen Pfad in Baldur’s Gate 3 befragt hatte, nutzte ich die Gelegenheit, ihn auch zu seiner Meinung über KI in der Spiele-Entwicklung auszuhorchen.

Wir benutzen KI schon seit Ewigkeiten

MeinMMO: KI ist derzeit ein ziemlich heißes Thema. Als Chefredakteurin von MeinMMO denke ich selbst viel darüber nach, wie wir damit umgehen und versuche, viele verschiedene Perspektiven zu sammeln. Wie siehst du KI in der Spiele-Entwicklung?

Swen Vincke: Das ist ein Werkzeug wie jedes andere. Wir benutzen KI schon seit Ewigkeiten, wo immer wir können. Wir haben Dinge wie automatisiertes Testen oder automatisierte Mocap-Bereinigung.

Im Moment spricht natürlich jeder über ChatGPT, das die Fähigkeit hat, Geschichten zu generieren. Ich denke, dass es dir die Möglichkeit gibt, viele Parameter schneller zu evaluieren, was eine gute Sache ist. Ich denke nicht, dass es die Storys schreiben kann, die du [in Baldur’s Gate 3] siehst.

Das Story-Team benutzt es, nicht um direkte SKripte damit zu erstellen, sondern um einfach ein paar Dinge auszuprobieren und neue Ideen zu bekommen.

Was machen wir, um uns inspirieren zu lassen? Wir gehen an verschiedene Orte, wie das kleine Schloss, vor dem wir gerade sitzen. Wir gehen in Bibliotheken, wir surfen im Internet, wir reisen.

Es ist ein Werkzeug, mit dem man ein paar Fragen stellen kann, wohin eine Geschichte gehen könnte. Dann hat man coole Ideen, die man nutzen kann, um sein eigenes Ding daraus zu machen.

KI dient der Inspiration

MeinMMO: Ich persönlich benutze gerne KI-Bildbearbeitung, auch einfach in der Freizeit zum Spaß. Es gibt aber auch eine große Bewegung von Künstlern, die Angst vor Tools wie Midjourney haben. Wie denkst du darüber?

Swen Vincke: Eigentlich genau wie bei ChatGPT. Es dient der Inspiration. Am Ende hast du immer noch deine Artists und ein Künstler-Team, das herausfindet, wie alles aussehen soll. Ich meine, die Leute machen schon seit Jahren Photo-Bashing [eine Technik, bei der man fotografische Elemente in digitale Zeichnungen einbaut]. Das hier ist eine erweiterte Form von Photo-Bashing.

Das Photo-Bashing wird nicht das Element sein, das das Kunstwerk definiert. Es ist nur eine Technik, die dem Künstler geholfen hat, die Inspiration zu bekommen, sein eigenes Ding zu machen.

Wenn du ein wirklich guter Künstler bist, wirst du auch einen Unterschied sehen. Es ist einfach ein Unterschied, ob du etwas von Menschenhand gemachtes oder etwas komplett generiertes hast.

Das gilt sogar für die Werkzeuge, die man benutzt. Wenn ich zum Beispiel etwas mit Midjourney mache, sieht es ganz anders aus, als wenn mein Art Director etwas damit macht. Ich bin wirklich schlecht darin und er ist so gut. Er weiß, wie man mit dem Ding sprechen muss. Und selbst dann benutzt er die Bilder nicht, sondern findet etwas Interessantes für sich, kommt zurück und zeigt mir ein Kunstwerk, das nichts mit dem KI-Bild zu tun hat.

MeinMMO: Ihr nutzt das also eher zur Inspiration.

Swen Vincke: Automatisierung in dieser Branche, in der so viele Dinge zusammenkommen, ist an sich eine gute Sache. Würde ich mein Drehbuch automatisieren? Nein. Vielleicht für einen generischen NPC, das könnte ich mir vorstellen. Aber selbst dann wirst du keine tiefgründigen Geschichten haben, die man erzählen kann. So weit sind wir noch nicht. Vielleicht werden wir es eines Tages sein, ich weiß es nicht.

Mit [Baldur’s Gate 3] haben wir versucht, euch ein personalisiertes Szenario zu geben, das auf euren Entscheidungen basiert. Wenn KI mir helfen kann, einen Teil der Arbeit durch Automatisierung zu erledigen, damit ich mehr Zeit für das Wesentliche und die Inspiration habe, dann bin ich dabei.

An dieser Stelle ein Danke an Swen, dass er sich die Zeit genommen hat, über KI in der Spiele-Entwicklung mit mir zu sprechen.

Was haltet ihr von dem Thema KI in Kreativ-Branchen wie Spiele-Entwicklung?

