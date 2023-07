Neuer Koop-Shooter gilt eigentlich als Geheimtipp, verdrängte aber kurzzeitig sogar CS:GO vom Platz 1 auf Steam

Remnant 2 ist der direkte Nachfolger zum Souls-Shooter Remnant: From the Ashes. Er verschlägt euch erneut in eine düstere Version unserer Erde, die nach den Ges...

Was bietet das Spiel? Remnant 2 erinnert an eine Mischung aus Dark Souls und Loot-Shooter und bietet Looten und Leveln in einer düsteren Welt. Dabei kann alles im 3-Spieler-Koop erlebt werden. Genauere Infos zum Spiel findet ihr in unserer Übersicht:

Dieser Erfolg ist sehr beeindruckend, denn anders als CS:GO, welches seinen Umsatz als Free to Play -Spiel primär mit Mikrotransaktionen macht, ist Remnant 2 ein 50€-Spiel und damit sogar ein wenig günstiger als andere Releases. Trotzdem schaffte es das Spiel so hoch auf die auf Umsatz-basierende Liste.

Was ist passiert? Remnant 2 erscheint erst morgen, sorgte aber jetzt schon für gute PR, denn der Koop-Loot-Shooter schaffte es zeitweise, den Giganten CS:GO in den USA vom Thron der Steam Charts zu stoßen. Mittlerweile ist CS:GO wieder oben, doch Remnant 2 verweilt weltweit trotzdem auf dem sehr guten zweiten Platz.

