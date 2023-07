Remnant 2: Release, Klassen, Gameplay, Crossplay und Preload in der Übersicht

Remnant 2 ist der direkte Nachfolger zum Souls-Shooter Remnant: From the Ashes. Er verschlägt euch erneut in eine düstere Version unserer Erde, die nach den Ges...

Was genau das bedeutet und in welcher Klasse sich ein solcher PC befindet, erfahrt ihr hier von unserem Experten: Remnant 2 Systemanforderungen: Wie gut muss euer PC für das Koop-Spiel auf Steam sein?

Szene in neuem „Mission Impossible“-Film erinnert stark an Uncharted 2 – Spiel-Regisseur sagt: „die ehrlichste Form der Schmeichelei“

Wird es Crossplay geben? Bislang haben die Entwickler keine Infos offenbart, ob zum Release Crossplay ein Thema sein wird. Rechnet also vorerst nicht mit diesem Feature. Vielleicht könnte in zukünftigen Updates Crossplay ein Thema sein.

Was kostet Remnant 2? Remnant 2 gibt es in drei Editionen mit folgenden Boni:

Was ist Remnant 2? Der neue Titel ist die Fortsetzung von Remnant: From the Ashes . Man könnte meinen, es handelt sich hierbei um ein Dark Souls mit Knarren, Klassen und überweltlichen Wesen. Ihr seid einer der letzten Überlebenden der Erde und müsst nun allein oder im Koop das Böse daran hindern, eure Realität zu vernichten.

Remnant 2 ist die Fortsetzung des gleichnamigen Titels aus 2019. Gunfire Games hat es sich nicht nehmen lassen und beschert euch noch diesen Monat seinen neuesten Ableger. Was ihr nun zum Release, den Klassen, möglichem Crossplay und dem Preload wissen solltet, erfahrt ihr hier in unserer Übersicht.

Insert

You are going to send email to