Eine der besten Waffen in Remnant 2 findet ihr fast ganz am Anfang, aber ihr müsst Loot dafür opfern

Der neue Koop-Shooter Remnant 2 bietet haufenweise coole Knarren. MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus hat früh eine Armbrust entdeckt, mit der er das ganze Spiel durchgezockt hat. Die Waffe war einfach zu gut mit zu vielen Vorteilen.

Was ist das für eine Waffe? Die Armbrust der Trauer ist eine Handfeuerwaffe und nutzt Primärmunition. Streng genommen handelt es sich um eine „Boss-Waffe“, obwohl ihr sie nicht direkt mit Boss-Loot bei McCabe herstellen müsst.

Ihr verschießt mit der Armbrust Bolzen. Das Magazin umfasst zwar nur 5 Schuss, allerdings könnt ihr mit ihrer besonderen Eigenschaft bis zu 15 Schuss in Folge abgeben, ohne nachladen zu müssen.

Der Schaden liegt bei einem Upgrade von +7 bei einem DPS-Wert von 450 (Körper) bzw. über 800 (verwundbare Stellen). Damit ist die Waffe die mit Abstand stärkste Waffe, die ich bisher getestet habe.

Die einzige andere Waffe, die ähnlich stark ist und die ihr garantiert früher bekommen könnt, erhaltet ihr durch die geheime Kiste von Gründer Ford.

Das kann die Armbrust der Trauer: Die besondere Mod der Waffe nennt sich „Trauerrede.“ Der Effekt besteht aus mehreren Einzelteilen:

ihr ruft verschossene Bolzen zurück, die so euer Magazin und sogar die Reserve aufladen können (bis zu 10 Schuss im Magazin)

zurückgerufene Bolzen fügen dem Ziel und allen Zielen auf dem Weg zurück Schaden zu

für jeden zurückgerufenen Bolzen heilt ihr euch um 2 % eurer maximalen Gesundheit

Die Waffe teilt also nicht nur enormen Schaden aus, sie heilt euch auch noch und mit den richtigen Items dazu lässt sich die Mod fast direkt nach dem Einsatz wieder aufladen. Das macht die Armbrust der Trauer ideal gegen jeden Boss.

Die perfekte Umwandlung für die Waffe ist „Totenstille“, die den Schaden bei durchgehendem Zielen erhöht. Einziger Nachteil: die Bolzen sind Projektile, die verhältnismäßig langsam sind. Gegen sehr agile Ziele habt ihr unter Umständen etwas größere Probleme.

Hier ein wenig Gameplay zur Waffe – mit einem versteckten Geheimraum in Yaesha:

Armbrust der Trauer in Remnant 2 bekommen – So geht’s

Wo finde ich die Armbrust? Ihr könnt die Armbrust der Trauer im Prinzip schon nach einem der ersten Story-Bosse bekommen. In Yaesha, der Welt der Pan, trefft ihr auf den Boss „Kaeulas Schatten.“

Tipp: der Schatten ist schwach gegen Feuer-Schaden und ihr solltet schauen, wo rote Blumen auf dem Wasser wachsen. Diese zeigen an, wo ihr euch bewegen könnt, ohne durchs Wasser waten zu müssen.

Besiegt ihr den Schatten, bekommt ihr als Belohnung den Ring „Träne von Kaeula“, der eure Relikt-Ladung um 2 erhöht. Diesen müsst ihr dann bei Meidre an der Fleckigen Lichtung im Fernen Wald eintauschen.

Beim Gespräch mit Meidre ist beim Test egal, was ihr wählt. Ihr müsst nur den Ring dabeihaben. Meidre fragt euch dann, woher ihr den Ring habt. Bietet ihr der Nymphe an, ihr das Schmuckstück zu überlassen, gibt sie euch im Tausch dazu die Armbrust. Das gilt allerdings leider nicht für Mitspieler in eurem Spiel.

Wenn ihr schon bei Meidre seid, solltet ihr die Möglichkeit nutzen, um den Blutmond-Schrein freizuschalten und Blutmondessenzen zu nutzen. Ihr bekommt dabei sogar eine geheime Belohnung.

Was muss ich dabei beachten? In Remnant 2 bestimmt der Zufall, welche Welt ihr als erstes besuchen dürft. Für mich war das Yaesha, weswegen ich die Armbrust der Trauer direkt zum Anfang gefunden habe und so schnell aufwerten konnte.

Solltet ihr die Armbrust haben wollen, ist zu empfehlen, Yaesha direkt als zweite Welt zu wählen. Ihr könnt alle Welten nach eurem Besuch im Labyrinth freischalten.

Remnant 2: Neuer Koop-Shooter auf Steam, PS5 & Xbox ist genau das richtige Spiel, wenn ihr eine Pause von Diablo 4 braucht