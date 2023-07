Remnant 2: Beschwörer freischalten – So schaltet ihr den geheimen Archetypen frei

Remnant 2 bietet viele Geheimnisse – nicht nur, um an Items heranzukommen, sondern auch, um Klassen freizuschalten, die ihr so noch nicht im Spiel gesehen habt. Wir zeigen euch, wie ihr den Beschwörer freischalten könnt und was dieser drauf hat.

Wie schalte ich den Beschwörer in Remnant 2 frei? Der Beschwörer ist eine der geheimen Klassen, die ihr freischalten könnt. Um euch seine Kräfte anzueignen, müsst ihr zuerst das Item „Verblasstes Grimoire“ erwerben und dann zu Wallace bringen.

Was kann der Beschwörer? Der Beschwörer kann Lakaien der Saat beschwören und sie für sich kämpfen lassen. Zudem könnt ihr diese auch in die Luft jagen und so Schaden verursachen. Eine nützliche Klasse, wenn ihr Solo zockt und Lust auf Gesellschaft habt.

So findet ihr das verblasste Grimoire

Wo finde ich das verblasste Grimoire? Um das verblasste Grimoire zu finden, müsst ihr euch zu Yaesha begeben. Dort angekommen gibt es einen Blutmondaltar der zufällig auf der offenen Fläche der Map spawnen kann. Dieser bietet neben Rüstungen und einer Waffe sowie Items auch das Material „Verblasstes Grimoire“.

Dieses müsst ihr erwerben, doch um es kaufen zu können, benötigt ihr Materialien:

15 Blutmondessenz

5 Lumenitkristall

1500 Altmetall

Die Blutmondessenz kann nur ergattert werden, wenn in Yaesha Blutmond herrscht und ihr pink leuchtende Wespen erschießt, die in der Luft schwirren.

Lumenitkristall könnt ihr von bestimmten Feinden oder Elite-Gegnern bekommen. Ihr könnt sie aber auch bei Cass erwerben, wenn ihr das nötige Altmetall übrig habt.

Altmetall findet ihr fast überall in Remnant 2. Das ist die Währung, mit der ihr bei fast jedem Händler einkaufen könnt.

Nun begebt ihr euch mit dem Grimoire zum Mystiker Wallace, der euch mit weiteren Kosten das Engramm „Band des Bringers“ bauen kann. Habt ihr dieses Engramm gebaut, könnt ihr nun die Beschwörer-Klasse auswählen und sie aufleveln.

Wie findet ihr den Beschwörer? Habt ihr ihn schon getestet oder bleibt ihr lieber eurer vorigen Klasse treu? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

Remnant 2: Ingenieur freischalten – So schaltet ihr den geheimen Archetypen frei