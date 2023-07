Remnant 2: Echo der leuchtenden Essenz finden und die Quest lösen

In Remnant 2 müsst ihr ein Echo der leuchtenden Essenz finden, doch was hat es mit dem Item auf sich? Wo findet man das Item und was müsst ihr dann damit tun? Diese Fragen beantworten wir euch in unserem Guide.

Was ist das Echo der leuchtenden Essenz? In Remnant 2 werdet ihr auf einen wichtigen NPC in Nerud stoßen. Der Hüter, so sein Name, wünscht sich, dass ihr das Echo der leuchtenden Essenz findet und es zu ihm bringt für seine Zwecke.

So findet ihr das Echo der leuchtenden Essenz

Das müsst ihr beachten: In Remnant 2 ist alles zufallsgeneriert. Nicht nur die Gegner, sondern auch Positionen von Bossen und NPCs. Wir können euch also keine genaue Wegbeschreibung liefern, wo ihr welchen Boss oder NPC finden könnt.

Wo findet man das Echo der leuchtenden Essenz? Um das Echo der leuchtenden Essenz zu finden, müsst ihr das Wesen Tal’Ratha suchen. Dieser korpulente Geselle befindet sich eingesperrt in einem Gefängnis.

Ihr müsst mit ihm sprechen und könnt dann entscheiden, ob ihr von ihm verspeist werden wollt oder ihr euch weigert.

Beide Optionen laufen auf einen Kampf gegen ihn hinaus. Wir raten euch für euren ersten Durchgang lieber sein Angebot abzulehnen, sonst werdet ihr eine frustrierende Zeit mit ihm haben. Habt ihr euch für ein Angebot entschieden, müsst ihr ihn nur noch besiegen.

Hat Tal’Ratha Schwachstellen? Im Kampf solltet ihr vorwiegend auf seinen Mund zielen. Dieser ist sehr anfällig für Schaden. Achtet zudem noch auf einen großen Abstand zu ihm, damit ihr leichter ausweichen könnt. Das Wesen ist sehr mobil unterwegs und kann euch leicht treffen.

Was muss ich mit der Essenz machen? Habt ihr Tal’Ratha besiegt, erhaltet ihr neben Items auch die gesuchte Essenz. Mit diesem Item habt ihr nun die Wahl zwischen zwei Optionen:

Ihr geht zum Wächter und überlasst ihm das Echo Belohnung: Ihr erhaltet das Siphon-Herzrelikt Funktion: Gewährt bei Verwendung 10 Sekunden lang 10 % des verursachten Grundschadens als Lebensraub.

Ihr geht zum Replikator der Drzyz und überlasst ihm das Echo Belohnung: Ihr erhaltet den Götzen der Leere (ein Amulett) Funktion: Erhöht Nachladegeschwindigkeit um 20 %. Nachladen erfordert nur 50 % der Magazinkapazität aus den Reserven, um voll aufgeladen zu werden.



Der Replikator befindet sich auch in der Nähe des Wächter-NPCs der euch die Quest für das Echo spendiert. Schaut euch in der Umgebung um, den dort gibt es ein Loch auf dem Boden, bei dem ihr herunterfallen könnt. In diesem Raum befindet sich der Händler.

Für welche Belohnung habt ihr euch entschieden? Lasst uns eure Meinung dazu gerne in den Kommentaren erfahren!

