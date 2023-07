Remnant 2: Ingenieur freischalten – So schaltet ihr den geheimen Archetypen frei

Remnant 2 ist der direkte Nachfolger zum Souls-Shooter Remnant: From the Ashes. Er verschlägt euch erneut in eine düstere Version unserer Erde, die nach den Ges...

Doch genau dort müssen wir für den Gegenstand hinein. Nämlich zum Gewölbe der Äonen. Am Rand der Map innerhalb des Nebels könnt ihr den Gegenstand finden. Wenn ihr am Spawnpunkt beginnt, dann müsst ihr den Rand der Map entlang laufen, ohne im Nebel drin zu sein.

Wie schaltet man den Ingenieur in Remnant 2 frei? Um den Zweit-Archetyp Ingenieur in Remnant 2 freizuschalten, müsst ihr das außerirdische Gerät finden. Das Item könnt ihr dann bei Wallace in Station 13 eintauschen. Doch das Item lässt sich nicht einfach so beim Erkunden finden.

