Remnant 2: So öffnet ihr die Kiste von Ford

In Remnant 2 gibt es eine besondere Kiste in Zimmer von Ford, doch diese ist verschlossen. Wir zeigen euch, wie ihr sie öffnen könnt und was drin steckt.

Wo finde ich die Kiste? Um die Kiste finden zu können, müsst ihr vorerst das Tutorial abgeschlossen haben. Nachdem ihr nun in Station 13 angekommen seid, könnt ihr Zugriff auf die Truhe bekommen. Geht dazu in den Raum, indem Ford und Clementine einen Streit hatten. Rechts vom Eingang befindet sich dann eine große, leuchtende Truhe, die mit einem Zahlenschloss versehen ist.

So sieht die Kiste von Ford aus Hier findet ihr die Kiste

Wie öffne ich die Kiste? Um die Kiste zu öffnen, müsst ihr euch die Taschenlampe, die euch Ford bei eurer ersten Mission gegeben hat, genauer anschauen. Remnant 2 steckt voller Geheimnisse und die Lösung ist meist vor eurer Nase. Geht in euer Menü und öffnet euer Inventar. Inspiziert nun die Lampe und schaut auf die Unterseite.

Alle Items in eurem Inventar können ein Schlüssel

Dort findet ihr den Code 0415, der das Schloss von Fords Kiste öffnen kann.

Was steckt in der Kiste? In Fords Kiste steckt ein Schlüssel, der eine Tür zu einem Frachtraum aufschließen soll.

Wo finde ich den Frachtraum? Der Frachtraum befindet sich zum Glück nicht weit von Station 13. Begebt euch raus ins Freie und geht an Dwell, dem Reliktfragmenthändler vorbei. Spaziert nun gerade raus an den Betonabgrenzungen entlang bis ihr an einen offenen Zaun ankommt und folgt dem Weg entlang der Container bis ihr in einen kaputten Frachter kommt.

Hier findet ihr den Frachtraum – Er befindet sich in der Nähe von Station 13 Mit eurem Schlüssel könnt ihr eine verrostete Tür öffnen

Im Frachter angelangt, steht ihr bald vor einer verrosteten Tür. Diese lässt sich mit euerem neuen Schlüssel öffnen. Dort angekommen, wartet auf euch die MP60-R Maschinenpistole auf dem Tisch. Sollte euch eure Handfeuerwaffe nicht ausreichen, könnt ihr mit dieser neuen Waffe eure Gegner schneller in die Knie zwingen.

