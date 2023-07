Steam: Neues Rollenspiel steckt voller Geheimnisse – Spieler will Rätsel durch intensives Warten lösen: „Hatte Angst, wegzugehen“

Heute, am 25. Juli, erscheint Remnant 2 auf Steam. Ein Spieler löste ein Rätsel in dem Rollenspiel durch geduldiges Warten und wurde dafür mit der besonderen Waffe „Meridian“ belohnt. Dabei war das eigentlich Zeitverschwendung.

Remnant 2 ist die Fortsetzung von Remnant: From the Ashes. Ihr spielt einen Helden, der durch Welten reist, um eine böse Entität zu besiegen, die „Saat.“

Im Kern ist das Spiel ein Soulslike mit harten Bossen, Klassen und Skills, hat als Besonderheit aber Schusswaffen statt nur Schwerter und Co.

Für eine kurze Zeit verdrängte der Koop-Shooter CS:GO vom 1. Platz auf Steam in den USA – und das noch vor seinem eigentlichen Release.

Am 24. Juli zeigte ein Spieler auf Reddit, wie er an die besondere Waffe „Meridian“ gelangen konnte. Er wartete 90 Minuten lang in einem Raum, aber das wäre gar nicht notwendig gewesen.

„Das ist so eine Zeitverschwendung.“

Worauf wartete der Spieler? Am 24. Juli schreibt der Nutzer “Deiser” auf Reddit, dass er die „Meridian“ bekommen habe, nachdem er eineinhalb Stunden darauf gewartet hatte, dass sich ein Raum mit Wasser füllt. Dadurch konnte er über Holzplanken auf der Wasseroberfläche laufen und zu einer Plattform gelangen.

Auf der Plattform fand er eine Leiche und die Waffe „Meridian“ vor – ein Granatwerfer, der mit einem Mod zum Raketenwerfer gebaut werden kann (via Reddit).

Wie reagieren andere Spieler darauf? Der Nutzer Oghier schreibt: „Es füllt sich weiterhin, auch wenn du stirbst oder andere Gebiete in Lonsomm erkundest. Ich bin mindestens zwei Stunden lang herumgewandert […]. Als ich zurückkehrte, war der Raum mit Wasser gefüllt und ich konnte den Granatwerfer einsammeln.“ (via Reddit).

Der Nutzer feelin_fine_ schreibt: „Heilige Sch… Das ist so eine Zeitverschwendung.“ (via Reddit). Deiser antwortet: „Ich hatte zu viel Angst, das Gebiet zu verlassen und meine Zeit zu verschwenden.“

Wie kam er auf die Idee? An einem Ort in Remnant 2 entdeckte Deiser einen feindlichen Schleim, der ein Rohr verstopfte. Diesen hat der Spieler erschossen, woraufhin Wasser aus dem Rohr strömte und den Raum nach und nach füllte. Auf dem Wasser schwammen 2 Holzplanken.

Seine Idee sei gewesen, dass der Schleim sicherlich nicht einfach so an der Stelle platziert worden sei. Auch sei es kein Teil einer Quest in Remnant 2 gewesen. Als das Wasser aus dem Rohr lief, habe Deiser die Zeit gestoppt und letztendlich 90 Minuten lang gewartet.

Stattdessen hätte er aber auch die Welt erkunden, Bosse legen, Dungeons bewältigen oder, wie MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus versehentlich eine ganze Spezies auslöschen können:

Ich habe ein neues Koop-Spiel auf Steam vor Release gezockt und meinen ganzen freien Tag damit verbracht