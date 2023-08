Remnant 2: Alle 6 geheimen Klassen in der Übersicht – So bekommt ihr sie

In Remnant 2 existieren geheime Klassen, die ihr zuerst freischalten müsst. Welche das sind, was sie drauf haben und wie ihr diese freischalten könnt, erfahrt ihr in unserer Übersicht.

Was sind geheime Klassen? In Remnant 2 könnt ihr insgesamt 6 geheime Archetypen, sogenannte Klassen freischalten. Folgende existieren:

Habt ihr einer dieser Archetypen in einem Durchgang eurer Wahl freigeschaltet, so kann diese Klasse von jedem neuen Charakter, den ihr erstellt, als Starter-Archetyp ausgewählt werden. Das ist praktisch, wenn ihr in einem neuen Durchgang eine Abwechslung erleben wollt.

Im folgenden Teil zeigen wir euch nun jeden Archetypen einzeln, erklären euch wie ihr diese bekommt und was sie so besonders macht.

Der Beschwörer

Was ist das für eine Klasse? Der Beschwörer ist dafür bekannt, Lakeien der Saat zu beschwören. Sollten sie euch nerven, könnt ihr diese sogar in die Luft jagen. Sehr nützlich, wenn ihr gerne Solo zockt und Unterstützung in Kämpfen benötigt.

Wie schalte ich diese Klasse frei? Um den Beschwörer freischalten zu können, müsst ihr in Yaesha den Blutmondaltar finden. Dieser Altar bietet das verblasste Grimoire zum Kauf an, jedoch nur, wenn ihr die seltene Ressource „Blutmondessenz“ aufsammelt.

Diese findet ihr, wenn in Yaesha Blutmond herrscht. Nun müsst ihr pink leuchtende Wespen erschießen. Habt ihr genügend erschossen, kauft ihr das verblasste Grimoire und begebt euch zu Wallace nach Station 13. Dort wandelt ihr das Buch in ein Engramm um und könnte jetzt den Beschwörer ausrüsten.

Mehr zu den Blutmondessenzen findet ihr in unserem Guide.

Der Archon

Was ist das für eine Klasse? Der Archon ist eine komplizierte, aber mächtige Klasse. Mit ihr könnt ihr Blitzschläge aus euren Armen erzeugen und zusätzlich von einer hohen Mod-Regenerationsrate profitieren. Habt ihr ein passendes Build, seid ihr fast schon unaufhaltsam.

Wie schalte ich diese Klasse frei? Der Archon ist schwierig freizuschalten, da er an Items und Archetypen gebunden seid, die ihr ausrüsten müsst, bevor ihr das Item für den Archon bekommen könnt. Folgende Dinge benötigt ihr:

Die „Pirscher“-Klasse auf Level 05 mit dem „Wurmloch“-Skill aktiviert

Die „Entdecker“-Klasse auf Level 10 mit dem „Glücksjäger“-Skill aktiviert

Amulett: Leto’s Amulett

Ring 1: Grüngelber Mondstein

Ring 2: Anastasija’s Inspiration

Ring 3: Zania’s Bosheit

Ring 4: Ring der Schwarzen Katze

Rüstung: Sphärenwandlner-Set

Langwaffe: Ford’s Schrotflinte

Handfeuerwaffe: Kubuswaffe

Nahkampfwaffe: Stab des Labyriths

Relikt: Herz der Leere

Habt ihr alle Items gefunden, müsst ihr nun ins Labyrinth und die korrumpierte Tür öffnen, die rot schimmert. Durchschreitet das Portal und sucht nach dem Items „Strange Box“. Diese Box bringt ihr zu Wallace, um daraus ein Engramm für die Klasse des Archons zu erschaffen.

Der Entdecker

Was ist das für eine Klasse? Der Entdecker ist darauf ausgelegt, seine Team-Kollegen zu buffen oder mehr Loot zu generieren oder zu finden. Zudem habt ihr es leichter Items zu erspähen.

Wie schalte ich diese Klasse frei? Den Entdecker könnt ihr freischalten, wenn ihr den zerbrochenen Kompass findet. Diesen Kompass bekommt ihr, wenn ihr den Endboss von Remnant 2 besiegt habt. Bringt das Item dann zu Wallace und erzeugt damit ein Engramm.

Der Ingenieur

Was ist das für eine Klasse? Der Ingenieur fokussiert sich vorwiegend auf schwere Waffen und das Setzten von Geschützen. Zudem könnt ihr diese schweren Geschütze und Knarren sogar übertakten, um sie noch mächtiger zu machen.

Wie schalte ich diese Klasse frei? Die Klasse könnt ihr freischalten, wenn ihr das außerirdische Gerät in N’Erud findet und einsammelt. Dafür müsst ihr zum Spawnpunkt „Gewölbe der Äonen“ oder „Zeitloser Horizont“. Nun sucht ihr im Grenzgebiet zwischen dem tödlichen Nebel und euren begehbaren Weg eine Nische, in der ihr hindurch sprinten könnt.

Springt nun auf eine weitere Plattform vor euch in den Nebel. Sammelt eine Rüstung ein und springt von eurer Plattform, auf der ihr steht, geradeaus hinunter. Dort findet ihr das außerirdische Gerät. Bringt dieses Gerät zu Wallace und formt damit das notwendige Gerät „Messschieber der Drzyr“.

Der Alchemist

Was ist das für eine Klasse? Der Alchemist ist dafür bekannt, seine Kollegen mit Buffs und Effekten zu versorgen. Diese machen euch stärker und widerstandsfähiger. Diese Buffs werden jedoch nicht mit Zaubersprüchen, sondern Tränken erzeugt.

Wie schalte ich diese Klasse frei? Um den Alchemisten freizuschalten, müsst ihr in Losomn den geheimnisvollen Stein finden. Geht dazu zu den Kanalisationen und wandelt neben den verschiedenen Kanaleingängen der Stadt umher, die verbogene Stäbe besitzen.

Irgendwann wird der Knochensammler euch packen und töten. Ihr werdet sterben, aber auch an einem anderen Ort aufwachen. Dort aufgewacht, müsst ihr nun den Knochensammler besiegen, um den geheimnisvollen Stein zu bekommen.

Diesen Stein bringt ihr zu Wallace und wandelt diesen dann in den „Stein des Philosophen“ um.

Der Pirscher

Was ist das für eine Klasse? Der Pirscher ist ein Meister der Täuschung und der mobilen Fähigkeiten. Der Nahkampf gehört auch zu seinen Talenten und macht ihn zu einer tödlichen Klasse.

Wie schalte ich diese Klasse frei? Um den Pirscher oder Eindringling freizuschalten, müsst ihr das Holzmesser finden. Startet eure Reise zuerst in der Realität „Losomn“ im Gebiet „Gemeinde Morrow“. Falls eure Kampagne den Ort nicht besitzt, könnt ihr über den Abenteuer-Modus eine Welt mit der Gemeinde Morrow rollen lassen. Geht nun wie folgt vor:

Spawnt in der Gemeinde Morrow und begebt euch auf das Gelände der Irrenanstalt

Sucht auf dem Hinterhof der Anstalt eine Hütte mit einem Boss

Besiegt den „Sägemeister“-Boss und sammelt in seiner Hütte den „Schlüssel der Irrenanstalt (Etage 3)“ ein

Betretet die Irrenanstalt und öffnet mit eurem Schlüssel die 3. Etage

Sucht jetzt ein offenes Fenster, das euch zu einem Balkon führt Dieser Balkon besitzt den „Gefängniszellenschlüssel“

Geht jetzt in den Keller der Anstalt und sucht nach einer eisernen Tür, aus der eine weibliche Stimme ertönt Diese Tür öffnet ihr mit eurem neuen Schlüssel

Sammelt aus dieser Zelle das Item „Steinpuppe der Nachtweberin“ ein

Spielt nun Losomn soweit durch, bis ihr das Gebiet „Vergoldete Kammern“ erreicht habt und den roten Prinzen besiegen müsst

Ist der Boss tot, sucht ihr jetzt nach einem Raum einer tieferen Etage, indem sich die Nachtweberin über einer Leiche beugt Tretet heran und sammelt von der Leiche das Item „Tribut des Seelenschlüssels“ ein

Reist erneut zur Irrenanstalt und sucht im Keller nach einem Kokon Dort benutzt ihr euren Seelenschlüssel

Jetzt haltet ihr euch rechts und betretet eine rot leuchtende Zelle Dort benutzt ihr die Steinpuppe der Nachtweberin, um die Nahkampfwaffe „Traumfänger“ zu erhalten

Begebt euch jetzt ins Gebiet „Erde der Saat“ in den Ort „Der verdorbene Hafen“ Dort müsst ihr an einer pilzähnlichen Leiche mit eurem Traumfänger interagieren Ihr erhaltet nun das Item „Traum des Wanderers“, welchen ihr auch gleich benutzt

Ihr werdet nun in dieselbe Realität teleportiert, die diesmal rötlich schimmert Sucht den visuell gleichen Ort auf und besiegt den Eliteboss „Fluch“

Nach dem Kampf erhaltet ihr das Item „Holzmesser“

Dieses Item bringt ihr dann zu Wallace und schaltet so die Klasse „Pirscher“ frei.

Das waren alle bekannten Klassen, die ihr in Remnant 2 momentan finden könnt. Welchen geheimen Archetypen findet ihr cool und welcher ist euer Favorit? Lasst es uns gerne in den Kommentaren erfahren!

