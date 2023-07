Remnant 2: Blutmondessenz finden – So farmt ihr das seltene Material

In Remnant 2 gibt es die Blutmondessenz, eine von vielen seltenen Materialien, die ihr braucht, um Dinge zu craften. Wir zeigen euch, wie ihr diese Essenz effektiv bekommen könnt.

Wo finde ich die Blutmondessenz? Um Blutmondessenz zu finden, müsst ihr euch ins Gebiet von Yaesha begeben. In zufälligen Intervallen wird sich der Mond in diesem Gebiet rot färben und einen Blutmond bilden. In dieser Zeit spawnen dann pink leuchtende Wespen in der Luft, die ihr erschießen müsst. Habt ihr diese erschossen, sammelt ihr automatisch je eine Blutmondessenz ein.

So farmt ihr die Blutmondessenz effektiv

Der Blutmond ist ein zufälliges Event in der Welt von Yaesha. Es ist also nicht sicher, wann ihr mit diesem in Kontakt treten könnt. Um also effektiv dieses Event hervorzurufen, nutzt ihr den Weltstein und teleportiert euch zu Yaesha hin und wieder weg, bis dieses Event stattfindet.

Nutzt dazu entweder einen anderen Ort oder die Station 13. So kann sich die Welt von Yaesha aktualisieren und irgendwann den Blutmond heraufbeschwören.

Beachtet, dass diese Taktik schnell oder auch zeitintensiv sein kann, je nachdem wie viel Glück ihr habt. Ein Spieler berichtet hier sogar von 30 Minuten hin und her teleportieren, bis er endlich einen Blutmond in Yaesha antreffen konnte. (via youtube.com)

So sieht der Blutmond aus So sehen die Wespen, aus die ihr erschießen müsst

Sollte der Blutmond gespawnt sein, wandert ihr nun durch die offene Waldfläche von Yaesha und sucht nach pink leuchtenden Kugeln in der Luft.

Diese müsst ihr erschießen, doch seid vorsichtig: Solltet ihr zu viel Aufmerksamkeit erregen und nicht zielsicher sein, könntet ihr diese Wespen verscheuchen. Seid also sicher mit eurem Gewehr und achtet drauf, dass jeder Schuss sitzt.

Wo kann ich die Blutmondessenz einsetzen? In Yaesha gibt es einen Blutmondaltar, der zufällig auf offener Fläche spawnt. Achtet auf ein blaues Symbol auf eurer Map.

Dieser Altar verkauft viele Items. Alle Dinge dort brauchen jedoch die entscheidende Blutmondessenz, um sie erwerben zu können. Zu den Items zählt eine Rüstung, Material, ein Amulett, ein Ring sowie eine Waffe und eine Mixtur.

Das war alles Wichtige zur Blutmondessenz und wie ihr diese finden könnt. Hattet ihr schon Glück mit dem Event oder versucht ihr dieses noch finden? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

