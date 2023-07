Remnant 2 Klagelied: So löst ihr das Rätsel rund um die Tür und der Sprungpassage

Remnant 2 ist der direkte Nachfolger zum Souls-Shooter Remnant: From the Ashes. Er verschlägt euch erneut in eine düstere Version unserer Erde, die nach den Ges...

Haltet euch also bei eurem ersten Übergang links und merkt euch das Symbol der ersten Plattform. Alle Plattformen, die dieses Symbol tragen, sind verbunden und können passiert werden. Ihr müsst also nicht springen.

So schafft ihr die Sprungpassage: Habt ihr alle Gegner besiegt, könnt ihr die Sprungpassage angehen. Es handelt sich hierbei um viele Plattformen, die in der Luft schweben und nicht miteinander verbunden sind. Lasst euch jedoch nicht täuschen, denn einige davon sind verbunden und das mit unsichtbaren Übergängen.

Habt ihr euch das Symbol gemerkt, müsst euch nun die Gräber genauer anschauen. In diesem Buch ging es um die Gemahlen der Königin. Jedes der Gräber ist mit einem besonderen Tuch bedeckt, doch euch interessieren nur die Gräber, die das Symbol auf dem Tuch tragen, welches sich in dem Buch neben dem Skelett befindet.

Dieses Buch ist die Lösung für das Rätsel. Der Text ist nicht das Wichtige, sondern die Markierung im Buch. In Remnant 2 ist fast alles Zufalls-generiert . Mein Symbol ist rot, eures kann anderes sein, beachtet das also.

Wie löse ich das Rätsel? Um das Rätsel in Klagelied zu lösen, müsst ihr euch zuerst in die Grabkammer des Gewölbes begeben.

In Remnant 2 könnt ihr in Yaesha die Ruine von Klagelied besuchen. Diese besitzt nicht nur viele Gräber, sondern auch ein Rätsel, eine Sprungpassage und eine verschlossene Tür. Wir zeigen euch, wie ihr das Rätsel lösen, die Sprünge meistern und die Tür öffnen könnt.

