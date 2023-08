Remnant 2: Die 3 besten Klassen – Mit Fundort und warum sie so gut sind

Remnant 2 bietet viele Klassen, sogenannte Archetypen, die ihr im Kampf nutzen könnt. Jede hat ihr Vor- und Nachteile, doch einige davon sind besonders stark. Wir zeigen euch, welche die besten Klassen sind, warum sie so gut sind und wo man diese finden und freischalten kann.

Welche Klassen sind die besten? Zu den besten Klassen gehören 3 Stück. Wir haben uns alle verfügbaren Archetypen angesehen, diese verglichen und euch die besten aufgelistet. Dabei haben wir auf ihre Nützlichkeit und Effektivität geachtet, die euch im Kampf und euren Erkundungen zugutekommen sollen. Folgende sind die Gewinner:

Der Doktor

Der Helfer

Der Archon

Wir gehen nun näher ins Detail und zeigen euch alles Wichtige bezüglich der Klassen.

Der Doktor

Warum ist dieser Archetyp so gut? Der Doktor ist eine Support-Klasse, die euch stärken oder auch heilen kann. Vor allem für Solo-Spieler ist er ein nützlicher Archetyp, da ihr dank eines Perks längere Erkundungstouren unternehmen könnt, weil eure Drachenherzen langsam aufgefüllt werden. So habt ihr immer Drachenherzen parat, solange ihr euch oder eure Verbündete heilt.

Zudem besitzt der Doktor drei Talente, die entweder einen heilenden Boden, eine heilende Barriere oder eine Schockwelle, die alle Verbündete wiederbelebt und heilt, erzeugen kann. So oder so, mit dem Doktor seid ihr fast immer auf der sicheren und lebendigen Seite.

So findet ihr den Doktor: Um den Doktor freizuschalten, wählt ihr diesen entweder bei der Archetypen-Auswahl zum Start aus oder kauft die „Doktornadel“ von Norah in Station 13. Sie ist die Medizinerin im Lager. Bringt das Material dann zu Wallace, um die Klasse freizuschalten.

Der Helfer

Warum ist dieser Archetyp so gut? Der Helfer besitzt einen Hund als treuen Gefährten. Dieser kann euch im Kampf helfen, Gegner angreifen, sie festsetzten und euch damit sogar Heilung oder Boni für eure Waffen geben.

Aus diesem Grund seid ihr so niemals allein unterwegs und könnt jeden Kampf einfacher bewältigen. Bosskämpfe werden damit auch leichter, da euer Hund die Aufmerksamkeit eures Gegners auf sich ziehen kann, damit ihr freie Bahn für eure Schüsse habt.

So findet ihr den Helfer: Um den Helfer freizuschalten, wählt ihr diesen entweder bei der Archetypen-Auswahl zum Start aus oder kauft die „Alte Pfeife“. Diese bekommt ihr in Station 13 von Matschzahn, dem alten Kerl im Schaukelstuhl. Sprecht mit ihm so lange, bis er seinen Shop eröffnet. Bringt das Material dann zu Wallace, um die Klasse freizuschalten.

Der Archon

Warum ist dieser Archetyp so gut? Der Archon ist eine mächtige Klasse, wenn es um Waffen-Mods geht. Solltet ihr eine der besten Waffen im Spiel verwenden, könnt ihr so eure Mod-Aufladungen mit der Archon-Klasse exorbitant regenerieren. Das macht euch, wenn ihr euch hineingefuchst habt, zu einem mächtigen Kämpfer auf dem Schlachtfeld, bei dem jeder Gegner in wenigen Sekunden vernichtet werden kann.

So findet ihr den Archon: Der Archon ist einer der kniffligsten freizuschaltenden Klassen, die es gibt. Um den Archetypen zu bekommen, müsst ihr folgende Dinge ausgerüstet haben:

Die „Pirscher“-Klasse auf Level 05 mit dem „Wurmloch“-Skill aktiviert

Die „Entdecker“-Klasse auf Level 10 mit dem „Glücksjäger“-Skill aktiviert

Amulett: Leto’s Amulett

Ring 1: Grüngelber Mondstein

Ring 2: Anastasija’s Inspiration

Ring 3: Zania’s Bosheit

Ring 4: Ring der Schwarzen Katze

Rüstung: Sphärenwandlner-Set

Langwaffe: Ford’s Schrotflinte

Handfeuerwaffe: Kubuswaffe

Nahkampfwaffe: Stab des Labyriths

Relikt: Herz der Leere

Mit allem ausgerüstet sucht ihr nach der roten Türe im Labyrinth und durchschreitet diese. Dort sucht ihr dann nach einem Material in der Form eines Würfels. Dieses Material bringt ihr dann zu Wallace und schaltet so den Archetypen frei.

Wichtiges zum Ende: Beachtet, dass es sich hier nur um eine Empfehlung handelt, falls ihr eine der besten Klassen zocken wollt. Ihr müsst nicht zwangsläufig einer dieser Klassen spielen, um Remnant 2 genießen zu können.

Zudem könnt ihr dank eines neuen Features sogar zwei Archetypen gleichzeitig zocken, um von mehreren Boni zu profitieren. Sollte euch zum Beispiel der Beschwörer gefallen, könnt ihr diesen mit dem Doktor kombinieren, um ein Hybrid-Build zu erschaffen. Eurer Fantasie sind keine Grenzen gesetzt.

Mit welchen Klassen zockt ihr gerne und welche sind für eure Favoriten? Lasst es uns in den Kommentaren erfahren!

