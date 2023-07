Remnant 2 Systemanforderungen: Wie gut muss euer PC für das Koop-Spiel auf Steam sein?

Der Koop-Shooter Remant 2 steht in den Startlöchern, mittlerweile kennen wir auch die Systemanforderungen. Wie flott muss euer PC sein, wenn ihr Remnant 2 auf Steam spielen möchtet?

Mit Remnant 2 startet am 25. Juli ein neues Koop-Spiel auf Steam. Jetzt wurden auch die offiziellen Systemanforderungen veröffentlicht.

Viele Informationen sind enthalten, doch ein entscheidender Hinweis für viele Spieler fehlt noch. MeinMMO stellt euch im Folgenden die Systemanforderungen für Remnant 2 vor.

Remnant 2: Systemanforderungen für den PC

Was muss man beachten? Die Systemanforderungen von Remnant 2 können sich theoretisch noch einmal leicht ändern, denn es fehlen noch ein paar Details.

Mindestanforderungen:

Betriebssystem: Win 10

Win 10 Prozessor: Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 2600

Intel Core i5-7600 / AMD Ryzen 5 2600 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 590

GeForce GTX 1650 / AMD Radeon RX 590 Speicherplatz: 80 GB

Empfohlene Anforderungen:

Betriebssystem: Win 10

Win 10 Prozessor: Intel i5-10600k / AMD R5 3600

Intel i5-10600k / AMD R5 3600 Arbeitsspeicher: 16 GB RAM

16 GB RAM Grafikkarte: GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700

GeForce RTX 2060 / AMD Radeon RX 5700 Speicherplatz: 80 GB

Was bedeuten die Daten? „Mindestanforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel überhaupt spielen könnt. Oftmals bedeutet das Gaming in 720p (HD) mit 30 FPS und niedrigen Einstellungen. Ihr solltet daher nicht zu viel erwarten.

„Empfohlene Anforderungen“ bedeutet, dass ihr das Spiel normalerweise in hohen Details zocken könnt.

Welche Informationen fehlen? Bisher gibt das Entwicklerteam nur Mindest- und empfohlene Anforderungen an. Wir wissen daher noch nicht, auf wie viel FPS wir am Ende in empfohlenen Einstellungen spielen können. Ebenfalls hat Gunfire Games noch keine Auflösung genannt.

Solltet ihr den Vorgänger noch nicht kennen, dann gibt auch Remnant from the Ashes mal eine Chance. Nicht umsonst hat MeinMMO-Redakteur Benedict Grothaus den Shooter immer bis tief in die Nacht gespielt:

Verdammt, ich hab’ wieder bis 4 Uhr Remnant gezockt und fast die Arbeit verpennt