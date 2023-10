CoD MW3: Die Kampagne startet in 2 Tagen – Alles zum Vorabzugang und dem Preload

Das diesjährige Call of Duty heißt Modern Warfare 3 und soll, laut Insidern, am 10. November erscheinen. Laut dem Insider Jason Schreier soll Modern Warfare 3 d...

Call of Duty zeigt erstmals den Multiplayer von Modern Warfare 3 im Trailer, weckt Nostalgie-Gefühle in den Fans

Call of Duty Modern Warfare 3 Systemanforderungen – Was für einen PC brauche ich?

Wer hat Zugriff? Nur Spieler, die Call of Duty: Modern Warfare 3 vorbestellt haben. Der Vorabzugang gilt also nicht für ehemalige Tester des Multiplayer-Modus.

In Call of Duty Modern Warfare 3 startet vor seinem vollständigen Release der Vorabzugang zur Kampagne. Damit ihr wisst, wann es hier startet, wie groß der Preload ist und wo die Story schlussendlich andockt, listen wir euch alles Wichtige in unserer Übersicht auf.

Insert

You are going to send email to